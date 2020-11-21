За сутки в Киеве от COVID-19 умерли 33 человека

В столице за минувшие сутки, 19 ноября, еще у 1 391 жителя Киева обнаружили коронавирус. 33 человека умерли.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы Киевской горгосадминистрации (КГГА).

“Вирус в Киеве , как и в Украине, стремительно распространяется. За минувшие сутки – еще 1 391 больной. Умерли 33 человека. Всего коронавирус унес жизни 1 080 киевлян. А подтвержденных случаев заболевания сегодня уже 56 594”, – сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Среди заболевших: 832 женщины в возрасте от 18 до 91 года и 48 девочек от одного месяца до 17 лет. А также 462 мужчины в возрасте от 18 до 87 лет и 49 мальчиков от двух месяцев до 16 лет. Впервые и такое большое количество больных медиков – 64.

В больницы столицы за прошедшие сутки госпитализировали 84 пациентов. Другие – на самоизоляции под контролем врачей.

Выздоровели в столице за сутки 376 человек. Всего коронавирус преодолели 20 391 житель Киева .

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе – 185, в Деснянском – 184 и в Днепровском районе – 165 случаев.

Как сообщала KV , в Украине зафиксирован очередной рекорд по количеству новых носителей коронавируса за сутки – 14 575. В то же время за сутки выздоровели от COVID-19 почти 8 тысяч человек.

Напомним, Кабмин 11 ноября ужесточил противоэпидемические меры и ввел “карантин выходного дня”. Он будет действовать с 00:00 субботы и до 00:00 понедельника, в течение трех выходных, и предполагает ужесточение карантинных ограничений. В частности, закрытие всех развлекательных и торговых центров, ограничение работы точек общественного питания. При этом от адаптивного карантина на всей территории страны власти решили отказаться.