В Тбилиси освобождены все заложники, которых захватил человек с гранатой (обновлено)

В Тбилиси задержали мужчину, который захватил заложников в офисе микрофинансовой организации, сообщает Эхо Кавказа.

В результате переговоров поэтапно удалось освободить всех девятерых заложников. Никто из них не пострадал. "Рустави 2" уточняет, что переговорщиков было двое.

Сотрудники МВД уже перевели освобожденных в безопасное место. По предварительной информации, никто из них не пострадал.

На месте происшествия остаются полицейские, а также бригады скорой медицинской помощи. Проезжая часть перекрыта.

В связи с произошедшим МВД начало следствие по статьям 236 и 179 УК Грузии, что подразумевает незаконное приобретение-хранение огнестрельного оружия и разбой.

Ранее грузинские СМИ сообщили, что вечером 20 ноября в Тбилиси неизвестный вооруженный мужчина ворвался в помещение микрофинансовой организации на проспекте Церетели и захватил девятерых заложников.

Armed attacker took 9 people as #hostages in micro finance organization office on #Tsereteli Avenue



What are the demands of the attacker is unknown. #Police and special forces group have the area cordoned off #Tbilisi #Georgia pic.twitter.com/t00MNLWyA4 — Formula NEWS | English (@FormulaGe) November 20, 2020

Полиция оцепила здание. Офис организации расположен на первом этаже многоквартирного дома. Его жителей пока не эвакуировали.

По словам очевидцев, нападавших несколько. В руках у одного из них якобы граната.

В эфире телеканала "Рустави-2" один из очевидцев рассказал, что в здание ворвались пять человек с гранатами, а двух заложников уже отпустили.

Один из заложников смог записать видео.

В МВД Грузии подтверждают информацию о захвате заложников, но пока не комментируют инцидент. Между тем глава патрульной полиции Тбилиси подтвердил, что нападающий удерживает девять человек. О его требованиях пока ничего не известно.

Обновление 18:08. Злоумышленник, который ворвался в микрофинансовую организацию NBC ("Бизнес Капитал»), якобы выдвинул свои требования, используя учетную запись одного из заложников в Facebook-LIVE, передает Эхо Кавказа. В ролике, который длится не более 6 мин, в основном озвучены требования решить вопросы социального характера, а не перевода определенной суммы.

"Мои требования, чтобы собрались все парламентарии, те, кто был до выборов, кто участвует в выборах, и приняли три закона", - заявляет на видео возможный нападающий.

Его требования таковы: отмена азартных игр, в том числе, и онлайн-игр, снижение банками процентной ставки по кредиту до 7%, снижение цен на медикаменты.

Злоумышленник находится в офисе без маски и, вполне вероятно, держит в руках гранату.

Напомним, 21 октября в грузинском городе Зугдиди вооруженный мужчина захватил заложников в отделении банка. Сообщалось, что в заложниках находились 19 человек, среди которых сотрудники и клиенты "Банка Грузии".

Мужчина требовал 500 тысяч долларов наличными, а также чтобы правоохранители покинули центр города и дали ему возможность беспрепятственно уйти.