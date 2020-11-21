В Тбилиси освобождены все заложники, которых захватил человек с гранатой (обновлено)

Полиция оцепила здание. Офис организации расположен на первом этаже многоквартирного дома. Его жителей пока не эвакуировали.
По словам очевидцев, нападавших несколько. В руках у одного из них якобы граната.
В эфире телеканала "Рустави-2" один из очевидцев рассказал, что в здание ворвались пять человек с гранатами, а двух заложников уже отпустили.
Один из заложников смог записать видео.
В МВД Грузии подтверждают информацию о захвате заложников, но пока не комментируют инцидент. Между тем глава патрульной полиции Тбилиси подтвердил, что нападающий удерживает девять человек. О его требованиях пока ничего не известно.
Обновление18:08. Злоумышленник, который ворвался в микрофинансовую организацию NBC ("Бизнес Капитал»), якобы выдвинул свои требования, используя учетную запись одного из заложников в Facebook-LIVE, передает Эхо Кавказа. В ролике, который длится не более 6 мин, в основном озвучены требования решить вопросы социального характера, а не перевода определенной суммы.
"Мои требования, чтобы собрались все парламентарии, те, кто был до выборов, кто участвует в выборах, и приняли три закона", - заявляет на видео возможный нападающий.
Его требования таковы: отмена азартных игр, в том числе, и онлайн-игр, снижение банками процентной ставки по кредиту до 7%, снижение цен на медикаменты.
Злоумышленник находится в офисе без маски и, вполне вероятно, держит в руках гранату.
Напомним, 21 октября в грузинском городе Зугдиди вооруженный мужчина захватил заложников в отделении банка. Сообщалось, что в заложниках находились 19 человек, среди которых сотрудники и клиенты "Банка Грузии".
Мужчина требовал 500 тысяч долларов наличными, а также чтобы правоохранители покинули центр города и дали ему возможность беспрепятственно уйти.