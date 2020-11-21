Убийство 5-летнего Кирилла Тлявова: суд заслушал показания детей-свидетелей

Убийство 5-летнего Кирилла Тлявова: суд заслушал показания детей-свидетелей

Сегодня, 20 ноября, в Переяслав-Хмельницком районном суде были допрошены трое несовершеннолетних свидетелей в деле убийства 5-летнего Кирилла Тлявова. Свидетели давали показания в режиме видеоконференции из отдельного помещения.

Об этом KV стало известно из сообщения на странице генпрокурора Ирины Венедиктовой в соцсети Фейсбук. 

“На сегодняшнем заседании начались допросы. С участием психолога допрошены трое несовершеннолетних свидетелей трагического события. Для обеспечения их интересов, процедура дачи показаний происходила в режиме видеоконференции из отдельного помещения”, – написала Ирина Венедиктова, и добавила, что 18 и 19 ноября было завершено исследование письменных доказательств.

Генпрокурор сообщила, что следующие судебные заседания назначены на 11 и 14 декабря 2020 года. На них запланировано продолжение допросов свидетелей, потерпевших и рассмотрение ходатайств о продлении меры пресечения.

Как ранее писала Венедиктова, она надеется, что приговоры виновным будут оглашены уже в текущем году.

Напомним, 3 июня 2019 года в больнице Киева умер 5-летний мальчик, которого ранили в голову патрульные полицейские в Переяслав-Хмельницком Киевской области 31 мая. В момент трагедии правоохранители не были на службе и пребывали в состоянии алкогольного опьянения. После смерти мальчика Киевская областная прокуратура изменила подозрение с переквалификацией преступления на ч. 2 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство). Вскоре в деле появились третий и четвертый подозреваемые.

Адвокат семьи 5-летнего Кирилла Тлявова, который погиб предположительно от пули полицейских в Переяслав-Хмельницком в начале лета, считает, что дело разваливают намеренно еще с первого дня. 

5 ноября 2019 года руководитель Госбюро расследований (ГБР) Роман Труба сообщил, что 5-летний Кирилл Тлявов был убит в результате рикошета пули от камня.

"Пуля пролетела 50 метров и попала в камень, при этом срикошетила и еще пролетела 30 метров и попала в голову мальчика", – сказал Труба, и уточнил, что смертельную пулю выпустил инспектор полиции, которому сообщено подозрение в убийстве по неосторожности.

Фото: фейсбук Ирины Венедиктовой


Александр Кравченко, КиевВласть

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