Очередная больная коронавирусом женщина покончила с собой в столичной больнице, - СМИ
В Киевской городской клинической больнице №12 пациентка покончила с собой. По существующей информации, больная коронавирусом женщина повесилась.
Об этом
“Пациентка Киевской городской клинической больницы №12, которая лечилась от COVID-19, покончила жизнь самоубийством – повесилась”, – сказано в сообщении.
Как отметили в УНН, в полиции Киева утвердительно ответили на вопрос, действительно ли в городской клинической больнице №12 повесилась женщина, которая лечилась от COVID-19.
"Женщина 1942 года рождения повесилась, лечилась в больнице. Открыто уголовное производство по ст.115 УК (Умышленное убийство)", – отметили в сообщении.
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Фото: УНН