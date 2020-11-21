Очередная больная коронавирусом женщина покончила с собой в столичной больнице, - СМИ

Очередная больная коронавирусом женщина покончила с собой в столичной больнице, - СМИ

В Киевской городской клинической больнице №12 пациентка покончила с собой. По существующей информации, больная коронавирусом женщина повесилась.

Об этом KV стало известно из сообщения УНН.

“Пациентка Киевской городской клинической больницы №12, которая лечилась от COVID-19, покончила жизнь самоубийством – повесилась”, – сказано в сообщении.

Как отметили в УНН, в полиции Киева утвердительно ответили на вопрос, действительно ли в городской клинической больнице №12 повесилась женщина, которая лечилась от COVID-19.

"Женщина 1942 года рождения повесилась, лечилась в больнице. Открыто уголовное производство по ст.115 УК (Умышленное убийство)", – отметили в сообщении.

Как ранее сообщала KV, в октябре за неделю в киевских больницах, которые ориентированы на лечение коронавируса, произошли два самоубийства. Пациенты выпрыгнули из окон 4-го этажа больниц. Полиция открыла уголовные производства. До того еще два самоубийства в больницах для больных коронавирусом были зафиксированы в сентябре.

Фото: УНН


Александр Кравченко, КиевВласть

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