В Тбилиси мужчина с гранатой захватил девятерых заложников

О его требованиях пока не сообщается.

В столице Грузии Тбилиси неизвестный вооруженный мужчина ворвался в помещение микрофинансовой организации на проспекте Церетели и захватил девять заложников.

Об этом сообщают грузинские СМИ .

Armed attacker took 9 people as #hostages in micro finance organization office on #Tsereteli Avenue



What are the demands of the attacker is unknown. #Police and special forces group have the area cordoned off #Tbilisi #Georgia pic.twitter.com/t00MNLWyA4 — Formula NEWS | English (@FormulaGe) November 20, 2020

Полиция оцепила здание. Офис организации расположен на первом этаже многоквартирного дома. Его жителей пока не эвакуировали.

По словам очевидцев, нападавших несколько. В руках у одного из них якобы граната.

В эфире телеканала "Рустави-2" один из очевидцев рассказал, что в здание ворвались пять человек с гранатами, а двух заложников уже отпустили.

Один из заложников смог записать видео.

В МВД Грузии подтверждают информацию о захвате заложников, но пока не комментируют инцидент. Между тем глава патрульной полиции Тбилиси подтвердил, что нападающий удерживает девять человек. О его требованиях пока ничего не известно.

Напомним, 21 октября в грузинском городе Зугдиди вооруженный мужчина захватил заложников в отделении банка. Сообщалось, что в заложниках находились 19 человек, среди которых сотрудники и клиенты "Банка Грузии".

Мужчина требовал 500 тысяч долларов наличными, а также чтобы правоохранители покинули центр города и дали ему возможность беспрепятственно уйти.