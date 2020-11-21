Неопубликованные тексты Толкина о Средиземье выйдут в 2021 году

Неопубликованные тексты Толкина о Средиземье выйдут в 2021 году

Фанаты наконец-то узнают, могут ли женщины-гномы отращивать бороду

Самые известные книги Толкина «Властелин Колец» и «Хоббит» стали международными бестселлерами, были переведены на более чем 70 языков и легли в основу двух крайне успешных кинотрилогий.

В новую книгу войдут тексты об истории вымышленного континента и его обитателях. В «Природе Средиземья» раскроется секрет бессмертия и реинкарнации эльфов, подробности о землях Нуменора и география королевства Гондор. Сборник также откроет одну из самых важных тайн мира — тайна о бородах. Фанаты вселенной уже долгое время ведут споры о том, могут ли хоббиты, эльфы и даже женщины-гномы отращивать бороды.

«Хоббит» вышел в 1937 году, а «Властелин колец» — в 1954. Однако, по словам издателя, писатель продолжал раскрывать мир вымышленного континента вплоть до последних дней жизни.

Значительная часть работ Толкина была опубликована уже после смерти автора. Кристофер Толкин, младший сын писателя, занимался редактированием и доработкой черновиков отца о мире Средиземья. Он выпустил 12 книг, дополняющих историю «Властелина колец» и «Сильмариллиона», а также раскрывающих подробности о сказания и народах Средиземья. Кристофер Толкин умер 16 января 2020 года.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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