В Дарницком районе задержали 20-летнего закладчика наркотиков (фото)

В Дарницком районе задержали 20-летнего закладчика наркотиков. Молодому человек грозит от 6 до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы ГУ Нацполиции в Киеве .

Во время отработки Дарницкого района по недопущению совершения правонарушений несовершеннолетними, сотрудники сектора ювенальной превенции территориальной полиции на улице Тепловозной остановили подозрительного парня. При поверхностной проверке у него обнаружили 14 пакетов с веществом растительного происхождения, похожим на наркотическое средство.

На месте происшествия следственно-оперативная группа установила, что на прилегающей территории молодой человек пытался спрятать обернутые изоляционной лентой “закладки”. Также полицейские выяснили, что до задержания парень успел уже сделать 15 таких “закладок”.

Злоумышленником оказался 20-летний местный житель. Он задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Изъятое вещество направлено на проведение соответствующей экспертизы.

Следователи Дарницкого управления полиции открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от шести до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Фото: столичная полиция