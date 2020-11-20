Киевский зоопарк стал победителем конкурса на лучший туалет

Киевский зоопарк стал победителем конкурса на лучший туалет

Общественные уборные новой входной группы Киевского зоопарка победили во всеукраинском конкурсе Лучшая туалетная комната “BEST WC”. Туалеты зоопарка стали лучшими в категории “Кинотеатры, музеи, зоопарки”.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы Киевского зоологического парка общегосударственного значения.

Сообщается, что туалеты новой входной группы столичного зоопарка признаны победителями всеукраинского ежегодного конкурса BEST WC, который был организован к Международному Дню туалета. 

“Мы рады дарить не только положительные эмоции нашим посетителям, но и комфортный отдых”, – сказано в сообщении.

Напомним, в прошлогоднем конкурсе призером стала Киевская горгосадминистрация (КГГА). Туалеты КГГА были отмечены в двух категориях – “Инклюзивный туалет” и “Государственные учреждения и общественные приемные”.

Отмечается, что “BEST WC” – первая всеукраинская система рейтингов оценки туалетных комнат в общественных заведениях Украины с возможностью привлечения международных независимых эко-оценщиков, цель которой стимулировать общественные учреждения к повышению уровня обслуживания посетителей и привлечь внимание мирового сообщества к современным услугам в украинских заведениях.

Ранее KV сообщала, что в центре Киева – на Европейской площади, на ул. Крещатике, 1, 17 и 27 на ул. Прорезной, 3 и Владимирском проезде, 15 – установили шесть автоматизированных общественных туалетов. Столичные власти отмечают, что это современные комплексы с антивандальной защитой. В городской администрации также проинформировали, что за последние 5 лет в столице построили и отремонтировали 44 туалета, в частности, в парках и скверах. 

Позднее одна из новых уборных подверглась нападению вандалов. 18 октября вандалы разломали пеленальный столик в общественном туалете на Владимирском проезде, 15. 

Фото: focus.ua


Игорь Бровко, КиевВласть

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