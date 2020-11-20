Киевский зоопарк стал победителем конкурса на лучший туалет
Общественные уборные новой входной группы Киевского зоопарка победили во всеукраинском конкурсе Лучшая туалетная комната “BEST WC”. Туалеты зоопарка стали лучшими в категории “Кинотеатры, музеи, зоопарки”.
Об этом
Сообщается, что туалеты новой входной группы столичного зоопарка признаны победителями всеукраинского ежегодного конкурса BEST WC, который был организован к Международному Дню туалета.
“Мы рады дарить не только положительные эмоции нашим посетителям, но и комфортный отдых”, – сказано в сообщении.
Напомним, в прошлогоднем конкурсе призером стала Киевская горгосадминистрация (КГГА). Туалеты КГГА были отмечены в двух категориях – “Инклюзивный туалет” и “Государственные учреждения и общественные приемные”.
Отмечается, что “BEST WC” – первая всеукраинская система рейтингов оценки туалетных комнат в общественных заведениях Украины с возможностью привлечения международных независимых эко-оценщиков, цель которой стимулировать общественные учреждения к повышению уровня обслуживания посетителей и привлечь внимание мирового сообщества к современным услугам в украинских заведениях.
Ранее
Позднее одна из новых уборных подверглась нападению вандалов. 18 октября вандалы разломали пеленальный столик в общественном туалете на Владимирском проезде, 15.
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