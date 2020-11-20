Киевский зоопарк стал победителем конкурса на лучший туалет

Общественные уборные новой входной группы Киевского зоопарка победили во всеукраинском конкурсе Лучшая туалетная комната “BEST WC”. Туалеты зоопарка стали лучшими в категории “Кинотеатры, музеи, зоопарки”.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы Киевского зоологического парка общегосударственного значения.

Сообщается, что туалеты новой входной группы столичного зоопарка признаны победителями всеукраинского ежегодного конкурса BEST WC, который был организован к Международному Дню туалета.

“Мы рады дарить не только положительные эмоции нашим посетителям, но и комфортный отдых”, – сказано в сообщении.

Напомним, в прошлогоднем конкурсе призером стала Киевская горгосадминистрация (КГГА). Туалеты КГГА были отмечены в двух категориях – “Инклюзивный туалет” и “Государственные учреждения и общественные приемные”.

Отмечается, что “BEST WC” – первая всеукраинская система рейтингов оценки туалетных комнат в общественных заведениях Украины с возможностью привлечения международных независимых эко-оценщиков, цель которой стимулировать общественные учреждения к повышению уровня обслуживания посетителей и привлечь внимание мирового сообщества к современным услугам в украинских заведениях.

Ранее KV сообщала, что в центре Киева – на Европейской площади, на ул. Крещатике, 1, 17 и 27 на ул. Прорезной, 3 и Владимирском проезде, 15 – установили шесть автоматизированных общественных туалетов. Столичные власти отмечают, что это современные комплексы с антивандальной защитой. В городской администрации также проинформировали, что за последние 5 лет в столице построили и отремонтировали 44 туалета, в частности, в парках и скверах.

Позднее одна из новых уборных подверглась нападению вандалов. 18 октября вандалы разломали пеленальный столик в общественном туалете на Владимирском проезде, 15.