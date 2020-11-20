ВОЗ: если 95% людей будут носить маски, необходимости в локдаунах не будет

Закрытие школ также не является эффективной мерой в борьбе с коронавирусом.

ВОЗ: если 95% людей будут носить маски, необходимости в локдаунах не будет
Фото: Макс Требухов

Страны Европы могут избежать введения режима изоляции при условии, что большинство жителей будут носить маски.

Об этом заявил глава европейского подразделения Всемирной организации здравоохранения Ганс Клюге, передает "Интерфакс-Украина".

"Введения локдаунов можно избежать, я придерживаюсь позиции, что локдауны - это крайние меры. Если использование масок достигнет 95%, необходимости в карантинах не будет", - сказал Клюге.

Он также отметил, что закрытие школ не является эффективной мерой в борьбе с коронавирусом, поскольку дети и подростки не способствуют распространению COVID-19. Поэтому начальные школы в Европе должны продолжать работу в очном режиме.

Ранее главный эпидемиолог США предположил, что маски могут защитить от COVID-19 лучше вакцины.

Напомним, сейчас в связи со второй волной коронавинуса в странах Европы возвращают карантин. Так, с 30 октября во Франции ввели режим изоляции. Карантинные ограничения позволяют работать только определенным магазинам (супермаркеты, продуктовые магазины и аптеки). При этом даже супермаркетам запрещается продавать "второстепенные" товары, которые не являются товарами первой необходимости. Ограничения продлятся до 1 декабря, хотя существует вероятность, что локдаун продлят.

С начала ноября новые, более жесткие ограничения, действуют в Германии - закрыты музеи и театры, спортзалы и бассейны, не работают бары и рестораны, еду можно купить только "на вынос". Не будет традиционных рождественских ярмарок, которые обычно открываются в ноябре.

Облегченный вариант режима самоизоляции с 5 ноября действует в Великобритании. Он продлится как минимум до 2 декабря. В этот период жителям страны разрешено покидать дома только в случае необходимости - для поездок на работу, учебу или для совершения покупок в продовольственных магазинах. Прогулки тоже разрешены. Бары и рестораны работают только "на вынос". Приостановили работу магазины, за исключением продуктовых, парикмахерские, салоны красоты. Школы, колледжи и университеты продолжают работать.

В Украине введен так называемый "карантин выходного дня". Противоэпидемические меры усилены с полуночи субботы до полуночи понедельника. Также правительство отменило адаптивный карантин. Однако, по мнению экспертов, без введения месячного локдауна изменить ситуацию к лучшему не удастся.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
"Что-то очень фальшивое происходит", - Маск сделал четыре теста на ковид, но получил противоречивые результаты"Что-то очень фальшивое происходит", - Маск сделал четыре теста на ковид, но получил противоречивые результаты
В Берлине из-за бомбы весом 250 кг эвакуировали более 7 тыс. человекВ Берлине из-за бомбы весом 250 кг эвакуировали более 7 тыс. человек
На границе задержали мужчину, везшего в РоSSию 11 кг наркотиков в баке автоНа границе задержали мужчину, везшего в РоSSию 11 кг наркотиков в баке авто
За сутки в Киеве от COVID-19 умерли 15 человекЗа сутки в Киеве от COVID-19 умерли 15 человек
В Киеве за минувшие сутки обнаружили 1213 случаев коронавирусаВ Киеве за минувшие сутки обнаружили 1213 случаев коронавируса
Блок рекламы


Похожие новости
Билл Гейтс сравнил тех, кто не носит маски, с нудистамиБилл Гейтс сравнил тех, кто не носит маски, с нудистами
Полиция Киева нашла "замаскированный" бар, работавший после 22:00Полиция Киева нашла "замаскированный" бар, работавший после 22:00
В Киеве на станции метро "Славутич" мужчина напал на полицейского за замечание об отсутствии маскиВ Киеве на станции метро "Славутич" мужчина напал на полицейского за замечание об отсутствии маски
Во Львове задержали "смотрящего" банды, похищавшей людейВо Львове задержали "смотрящего" банды, похищавшей людей
В Дании "коронавирус-мутант" обнаружили у сотен людейВ Дании "коронавирус-мутант" обнаружили у сотен людей
В канадском Квебеке человек напал на людей возле парламента, есть погибшие и раненыеВ канадском Квебеке человек напал на людей возле парламента, есть погибшие и раненые
Зимой в Киеве будут обеспечивать бездомных горячим питанием, теплыми вещами и обувьюЗимой в Киеве будут обеспечивать бездомных горячим питанием, теплыми вещами и обувью
Сегодня, 9 октября, на столичной Троещине будет снижено давление в водопроводной сетиСегодня, 9 октября, на столичной Троещине будет снижено давление в водопроводной сети
Лесные пожары в Луганской области: нашли останки четырех пропавших без вести людейЛесные пожары в Луганской области: нашли останки четырех пропавших без вести людей
В Киеве за сутки от COVID-19 умерли 12 людейВ Киеве за сутки от COVID-19 умерли 12 людей
Последние новости
Подгружаем последние новости