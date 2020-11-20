ВОЗ: если 95% людей будут носить маски, необходимости в локдаунах не будет

Закрытие школ также не является эффективной мерой в борьбе с коронавирусом.

Страны Европы могут избежать введения режима изоляции при условии, что большинство жителей будут носить маски.

Об этом заявил глава европейского подразделения Всемирной организации здравоохранения Ганс Клюге, передает "Интерфакс-Украина".

"Введения локдаунов можно избежать, я придерживаюсь позиции, что локдауны - это крайние меры. Если использование масок достигнет 95%, необходимости в карантинах не будет", - сказал Клюге.

Он также отметил, что закрытие школ не является эффективной мерой в борьбе с коронавирусом, поскольку дети и подростки не способствуют распространению COVID-19. Поэтому начальные школы в Европе должны продолжать работу в очном режиме.

Ранее главный эпидемиолог США предположил, что маски могут защитить от COVID-19 лучше вакцины.

Напомним, сейчас в связи со второй волной коронавинуса в странах Европы возвращают карантин. Так, с 30 октября во Франции ввели режим изоляции. Карантинные ограничения позволяют работать только определенным магазинам (супермаркеты, продуктовые магазины и аптеки). При этом даже супермаркетам запрещается продавать "второстепенные" товары, которые не являются товарами первой необходимости. Ограничения продлятся до 1 декабря, хотя существует вероятность, что локдаун продлят.

С начала ноября новые, более жесткие ограничения, действуют в Германии - закрыты музеи и театры, спортзалы и бассейны, не работают бары и рестораны, еду можно купить только "на вынос". Не будет традиционных рождественских ярмарок, которые обычно открываются в ноябре.

Облегченный вариант режима самоизоляции с 5 ноября действует в Великобритании. Он продлится как минимум до 2 декабря. В этот период жителям страны разрешено покидать дома только в случае необходимости - для поездок на работу, учебу или для совершения покупок в продовольственных магазинах. Прогулки тоже разрешены. Бары и рестораны работают только "на вынос". Приостановили работу магазины, за исключением продуктовых, парикмахерские, салоны красоты. Школы, колледжи и университеты продолжают работать.

В Украине введен так называемый "карантин выходного дня". Противоэпидемические меры усилены с полуночи субботы до полуночи понедельника. Также правительство отменило адаптивный карантин. Однако, по мнению экспертов, без введения месячного локдауна изменить ситуацию к лучшему не удастся.