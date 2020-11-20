От коронавируса умер главный врач Черновицкой больницы

От осложнений после перенесенного заболевания коронавирусом умер главный врач Черновицкой больницы Анатолий Вдовичен.

Об этом сообщает местное издание "Промінь".

Сердце Анатолия Николаевича перестало биться на 68-м году жизни после изнуряющей борьбы с COVID-19.

"Коллектив Департамента здравоохранения ЧОГА с глубокой скорбью воспринял известие о том, что преждевременно скончался главный врач областного коммунального некоммерческого предприятия «Черновицкий областной медицинский диагностический центр», заслуженный врач Украины, организатор и управленец здравоохранения высшей квалификационной категории Анатолий Вдовичен", - говорится в сообщении.

Анатолий Вдовичен родился 31 марта 1953 года в селе Ленковцы Кельменецкого района Черновицкой области. Со 2 апреля 1990 года работал в Черновицком областном медицинском диагностическом центре в должности заместителя главного врача по медицинской части по август 2001 года; с марта по октябрь 1996 временно исполнял обязанности главного врача; с 30 августа 2001 года - работал главным врачом.

Напомним, на Львовщине от коронавируса умерли супруги-врачи.