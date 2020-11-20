Олег Винник возвращается в шоу «Танці з зірками»

Любимец всех украинских женщин, талантливый и обаятельный Олег Винник возвращается в главное танцевальное шоу страны «Танці з зірками». Какие сюрпризы подготовили организаторы для телезрителей?

Олег Винник возвращается в шоу «Танці з зірками»: с кем выйдет на паркет певец

Украинский певец Олег Винник покинул шоу «Танці з зірками» в 13-м эфире, поскольку у него была диагностирована коронавирусная болезнь. Артист отправился на самоизоляцию, лечился от Ковид-19 и от скуки создавал дизайнерские защитные маски. После выздоровления «покоритель волчиц» решил оставить все как есть на паркет больше не вышел.

И вот, стало известно, что Олег Винник таки появится в «Танці з зірками», более того, выйдет на сцену и будет танцевать танго с одной из пар, вышедших в полуфинал грандиозного шоу.

Олег Винник возвращается в шоу «Танці з зірками»: с кем выйдет на паркет певец

В женском полуфинале четвертого сезона «Танці з зірками» оказались блистательная Надежда Мейхер и Кирилл Васюк, Санта Димопулос и Макс Леонов, а также Юлия Санина и Дмитрий Жук.

Звездные пары один из концертных танцев будут танцевать с кем-то из ведущих шоу. «Покоритель волчиц» Олег Винник станцует танго с одной из пар полуфинала, Тина Кароль – румбу, а Юрий Горбунов – квикстеп. С кем конкретно непревзойденные ведущие проекта «Танці з зірками» будут кружиться в танце, не сообщается, зрители узнают обо всем во время просмотра очередного телеэфира танцевального шоу.


Шевченко Лилия, Тудей

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