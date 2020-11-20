В Донецкой области из-за прорыва не работает водопровод "Горловка-Торецк"

Город Торецк с 30 тыс. жителей остался без воды.

В Донецкой области из-за прорыва не работает водопровод "Горловка-Торецк"
Фото: novosti.dn.ua

В Донецкой области из-за прорыва остановлен водопровод "Горловка-Торецк".

Об этом сообщила пресс-служба коммунального предприятия "Компания "Вода Донбасса".

"Сегодня был остановлен водопровод "Горловка-Торецк" для устранения прорыва в районе фильтровальной станции №2 в Горловке", - говорится в сообщении.

На период проведения ремонтных работ будет остановлена подача воды в город Торецк.

В Торецке проживает около 30 тысяч жителей.

Напомним, в сентябре Верховная Рада Украины приняла постановление №3835 "Об Обращении к Кабинету Министров Украины относительно принятия мер для обеспечения населения Донецкой области бесперебойным водоснабжением". Верховная Рада Украины обращается к Кабмину с требованием обеспечить финансирование в 2020 году за счет госбюджета, в том числе средств Государственного фонда регионального развития, а также способствовать привлечению инвестиционных средств для реализации проектов капитального ремонта и реконструкции объектов Второго Донецкого водопровода коммунального предприятия "Компания "Вода Донбасса".

В июле 2019 года Кабинет министров запретил применять какие-либо ограничения поставок электроэнергии коммунальному предприятию «Вода Донбасса», которое является ключевым поставщиком питьевой воды для населенных пунктов региона.

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