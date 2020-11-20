За сутки в Киеве от COVID-19 умерли 34 человека

В Киеве за минувшие сутки обнаружили 1348 новых носителей коронавируса, из них 50 медиков. В то же время 34 больных умерли.

Об этом KV стало известно из сообщения мэра Киева Виталия Кличко.

“Всего коронавирус унес жизни 1047 киевлян”, – сообщил Кличко.

Среди заболевших 731 женщина в возрасте от 18 до 94 лет, 554 мужчины в возрасте от 18 до 87 лет, 33 девочки от одного месяца до 16 лет и 30 мальчиков от одного месяца до 16 лет.

В больницы столицы госпитализировали 107 пациентов. Другие – на самоизоляции под контролем врачей.

Выздоровели в столице за сутки 459 человек. Всего коронавирус преодолели 20015 жителей Киева .

Больше всего случаев заболевания прошедшие сутки обнаружили в Дарницком районе – 294, в Деснянском – 188, в Соломенском – 166 случаев.

Всего в столице зарегистрировано случаев заболевания COVID-19 у 55203 человек.

Напомним, Кабмин 11 ноября ужесточил противоэпидемические меры и ввел “карантин выходного дня”. Он будет действовать с 00:00 субботы и до 00:00 понедельника, в течение трех выходных, и предполагает ужесточение карантинных ограничений. В частности, закрытие всех развлекательных и торговых центров, ограничение работы точек общественного питания.

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