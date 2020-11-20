За сутки в Киеве от COVID-19 умерли 34 человека

За сутки в Киеве от COVID-19 умерли 34 человека

В Киеве за минувшие сутки обнаружили 1348 новых носителей коронавируса, из них 50 медиков. В то же время 34 больных умерли.

Об этом KV стало известно из сообщения мэра Киева Виталия Кличко

“Всего коронавирус унес жизни 1047 киевлян”, – сообщил Кличко.

Среди заболевших 731 женщина в возрасте от 18 до 94 лет, 554 мужчины в возрасте от 18 до 87 лет, 33 девочки от одного месяца до 16 лет и 30 мальчиков от одного месяца до 16 лет.

В больницы столицы госпитализировали 107 пациентов. Другие – на самоизоляции под контролем врачей.

Выздоровели в столице за сутки  459 человек. Всего коронавирус преодолели 20015 жителей Киева.

Больше всего случаев заболевания прошедшие сутки обнаружили в Дарницком районе – 294, в Деснянском – 188, в Соломенском – 166 случаев.

Всего в столице зарегистрировано случаев заболевания COVID-19 у 55203 человек.

Напомним, Кабмин 11 ноября ужесточил противоэпидемические меры и ввел “карантин выходного дня”. Он будет действовать с 00:00 субботы и до 00:00 понедельника, в течение трех выходных, и предполагает ужесточение карантинных ограничений. В частности, закрытие всех развлекательных и торговых центров, ограничение работы точек общественного питания. 

Фото: открытые источники


Оксана Олейникова, КиевВласть

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
"Что-то очень фальшивое происходит", - Маск сделал четыре теста на ковид, но получил противоречивые результаты"Что-то очень фальшивое происходит", - Маск сделал четыре теста на ковид, но получил противоречивые результаты
В Берлине из-за бомбы весом 250 кг эвакуировали более 7 тыс. человекВ Берлине из-за бомбы весом 250 кг эвакуировали более 7 тыс. человек
На границе задержали мужчину, везшего в РоSSию 11 кг наркотиков в баке автоНа границе задержали мужчину, везшего в РоSSию 11 кг наркотиков в баке авто
За сутки в Киеве от COVID-19 умерли 15 человекЗа сутки в Киеве от COVID-19 умерли 15 человек
В Киеве за минувшие сутки обнаружили 1213 случаев коронавирусаВ Киеве за минувшие сутки обнаружили 1213 случаев коронавируса
Блок рекламы


Похожие новости
В Украине впервые более 13 тыс заболевших коронавирусом за суткиВ Украине впервые более 13 тыс заболевших коронавирусом за сутки
В Киеве за минувшие сутки обнаружили 1213 случаев коронавирусаВ Киеве за минувшие сутки обнаружили 1213 случаев коронавируса
За сутки в Украине зафиксировано почти 12,5 тысяч новых случаев COVID-19За сутки в Украине зафиксировано почти 12,5 тысяч новых случаев COVID-19
Киев определил клиники для экстренной госпитализации граждан без симптомов COVID-19 (список)Киев определил клиники для экстренной госпитализации граждан без симптомов COVID-19 (список)
Илон Маск считает, что "скорее всего" заболел COVID-19Илон Маск считает, что "скорее всего" заболел COVID-19
В Киеве от коронавируса за сутки умерли 11 человекВ Киеве от коронавируса за сутки умерли 11 человек
За сутки в Киеве от COVID-19 умерли 15 человекЗа сутки в Киеве от COVID-19 умерли 15 человек
В Украине за сутки зарегистрирован 10 681 новый случай ковидВ Украине за сутки зарегистрирован 10 681 новый случай ковид
В Киеве полиция начала уголовное производство в отношении спорткомплекса и закрыла 2 ресторана за нарушения карантина (видео)В Киеве полиция начала уголовное производство в отношении спорткомплекса и закрыла 2 ресторана за нарушения карантина (видео)
От ковида в Киеве умерли еще 12 человекОт ковида в Киеве умерли еще 12 человек
Последние новости
Подгружаем последние новости