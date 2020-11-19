В Украине впервые более 13 тыс заболевших коронавирусом за сутки

В Украине рекордное число случаев заболевания COVID-19. За последние сутки в стране заразились 13 357 человек, сообщил на своей странице в Facebook министр здравоохранения Максим Степанов.



Больше всего случаев в Киеве (1 348), Днепропетровской (1 128), Киевской (786), Запорожской (748) и Черкасской (726) областях.



По состоянию на 19 ноября 2020 года заболели 539 детей и 673 медработника.



За 18 ноября было сделано 65 402 тестирований, методом ПЦР - 40 585, методом ИФА - 24 817.



Также за минувшие сутки было госпитализировано- 1 531 человек; летальных случаев - 257; выздоровели – 7 400 человек.