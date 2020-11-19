Пытки и изнасилование в полиции Кагарлыка: досудебное расследование прекратили, несмотря на просьбу потерпевшей стороны о дополнительных следственных действиях
Следователи Госбюро расследований (ГБР) завершили досудебное расследование в отношении сотрудников Кагарлыкского отделения полиции Обуховского отдела полиции в Киевской области. Таким образом, просьба потерпевшей стороны о дополнительных следственных действиях была проигнорирована.
Об этом
Как сообщила Елена Сотник, следствие не сообщило ее клиенту о завершении досудебного расследования.
“Мы еще вчера (в пятницу, 13 ноября, –
По ее мнению, потенциал следственных действий не исчерпан, и ключевая проблема в пассивности следователей ГБР.
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В ходе досудебного расследования уголовного производства о пытках и изнасилованиях в Кагарлыкском отделении полиции на Киевщине было сообщено о подозрении еще четырем его сотрудникам.
В июне 2020 года Апелляционный суд Киева оставил под стражей подозреваемых в изнасиловании и пытках в Кагарлыке экс-полицейских Николая Кузива и Сергея Сулиму. Адвокат пострадавшей от изнасилования полицейскими в Кагарлыке женщины заявила, что охрана ее подопечной до сих пор
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Фото: фейсбук Антона Геращенко