Пытки и изнасилование в полиции Кагарлыка: досудебное расследование прекратили, несмотря на просьбу потерпевшей стороны о дополнительных следственных действиях

Следователи Госбюро расследований (ГБР) завершили досудебное расследование в отношении сотрудников Кагарлыкского отделения полиции Обуховского отдела полиции в Киевской области. Таким образом, просьба потерпевшей стороны о дополнительных следственных действиях была проигнорирована.

Об этом KV стало известно из сообщения адвоката Елены Сотник, представляющей женщину, потерпевшую в деле о пытках и изнасиловании.

Как сообщила Елена Сотник, следствие не сообщило ее клиенту о завершении досудебного расследования.

“Мы еще вчера (в пятницу, 13 ноября, – KV ) подавали ходатайство о дополнительных следственных действиях, что, кстати, обсуждали со следствием – и вдруг получили письменное уведомление о завершении досудебного”, – недоумевает Елена Сотник.

По ее мнению, потенциал следственных действий не исчерпан, и ключевая проблема в пассивности следователей ГБР.

Как ранее сообщала KV , ГБР заявило о завершении досудебного расследования в уголовном производстве в отношении бывших работников Кагарлыкского отделения полиции. После ознакомления подозреваемых и потерпевших с материалами, дело будет направлено в суд.

В ходе досудебного расследования уголовного производства о пытках и изнасилованиях в Кагарлыкском отделении полиции на Киевщине было сообщено о подозрении еще четырем его сотрудникам.

В июне 2020 года Апелляционный суд Киева оставил под стражей подозреваемых в изнасиловании и пытках в Кагарлыке экс-полицейских Николая Кузива и Сергея Сулиму. Адвокат пострадавшей от изнасилования полицейскими в Кагарлыке женщины заявила, что охрана ее подопечной до сих пор не предоставлена , хотя с соответствующим ходатайством обращались в Нацполицию. При этом в полиции Киевской области уверяют, что обеспечивают безопасность потерпевшей в суде и установили у нее дома тревожную кнопку, и готовы обеспечить круглосуточную охрану.

Как ранее сообщала KV , в Кагарлыке Киевской области пришлось распустить местное отделение Нацполиции, после того как прозвучали обвинения полицейских в пытках и изнасиловании прямо в его стенах местной жительницы. Ряд сотрудников полиции Кагарлыка были уволены, а руководить полицией в городе прибыли сотрудники областного главка, в отношении остальных продолжается служебное расследование. Сами же подозреваемые отказываются признавать свою вину.

Фото: фейсбук Антона Геращенко