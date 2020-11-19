Руслана Писанка отмечает 55-летие

Актриса и телеведущая Руслана Писанка празднует 18 ноября юбилей. Народной любимице сегодня исполнилось 55 лет. За последние несколько лет Писанка заметно постройнела и помолодела, что невозможно не заметить. Лишние килограммы никогда не были препятствием для развития карьеры Русланы, но видимо с возрастом артистка решила серьезно заняться своим здоровьем и похудела аж на 42 кг.

В творческом арсенале Русланы Писанки десятки популярных шоу, мюзиклов, спектаклей...В прошлом году она впервые попробовала себя в качестве режиссера. Спектакль "Джекпот для какаду" с участием Русланы Писанки зрители смогут увидеть 10 декабря в столичном Freedom Hall.

Восемь лет именинница находится в счастливом браке с бизнесменом Игорем Исаковым. Пара часто появляется на светских мероприятиях, и на снимках в соцсетях Руслана с Игорем выглядят очень гармонично. Писанка не раз признавалась в интервью, что в этих отношениях ей очень комфортно.

Руслана Писанка вместе с супругом в 2018 году приняли участие в реалити-шоу "Зважені та щасливі". Тогда телеведущая похудела на 42 кг, а ее муж - на 40 кг. Такого от Русланы, которая всю жизнь была "пышечкой" многие телезрители не ожидали.

Писанка признавалась, что на участие в шоу настаивал Игорь. Пара ни разу не пожалела о своем участие, так как достигла феноменального результата. Спустя два года, супруги держат себя в форме. Руслана решительно заявляла, что к своим прежним габаритам больше не вернется.

Напомним, год назад Руслана Писанка заявляла, что после того, как она похудела, ей перестали поступать предложения о съемках, и худой она считает себя никому не нужной.