Убийство Кирилла Тлявова: генпрокурор надеется на приговоры уже в этом году

Убийство Кирилла Тлявова: генпрокурор надеется на приговоры уже в этом году

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова выразила надежду, что приговоры по делу о резонансном убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова (на фото) в Переяславе Киевской области будут оглашены уже в этом году. Более года назад мальчик погиб от пули во время развлечений местных полицейских с оружием.

О новой информации в этом деле KV стало известно из сообщения генпрокурора Ирины Венедиктовой. 

“Дело об убийстве Кирилла Тлявова: 18, 19, 20 ноября состоятся судебные заседания. В Переяслав-Хмельницком районном суде только что началось очередное заседание, где будут исследоваться письменные доказательства. Спасибо судьям, слушания по этому резонансному делу назначены на три дня подряд”, – сообщила Ирина Венедиктова.

Он напомнила, что скоро года, как ушло в суд дело о гибели 5-летнего мальчика от пули во время полицейских развлечений с оружием. За это время уже состоялось 18 заседаний, где были рассмотрены протоколы осмотров места событий и обысков, фототаблицы и видеозаписи к ним, процессуальные документы, протоколы следственных экспериментов, выводы судебных экспертиз.

Ирина Венедиктова сообщила, что в начале 2020 года, будучи врио директора ГБР, она встречалась с бабушкой Кирилла. А сейчас держит на контроле публичное обвинение по этому делу.

“Обвиняемый в убийстве по неосторожности бывший полицейский находится под стражей без определения размера залога. Срок действия меры пресечения в последний раз продлен на 60 суток решением суда от 16 октября 2020 года. Инспектор и гражданский, которые обвиняются в хулиганстве и незаконном обращении с оружием, были освобождены из-под стражи после внесения залога с возложением на них обязанностей. Несовершеннолетний находится под наблюдением матери”, – написала Венедиктова.

Генпрокурор надеется, что пандемия и другие обстоятельства не помешают уже в этом году принять справедливые приговоры в этом чувствительном для общества деле.

Напомним, 3 июня 2019 года в больнице Киева умер 5-летний мальчик, которого ранили в голову патрульные полицейские в Переяслав-Хмельницком Киевской области 31 мая. В момент трагедии правоохранители не были на службе и пребывали в состоянии алкогольного опьянения. После смерти мальчика Киевская областная прокуратура изменила подозрение с переквалификацией преступления на ч. 2 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство). Вскоре в деле появились третий и четвертый подозреваемые.

Адвокат семьи 5-летнего Кирилла Тлявова, который погиб предположительно от пули полицейских в Переяслав-Хмельницком в начале лета, считает, что дело разваливают намеренно еще с первого дня. 

5 ноября 2019 года руководитель Госбюро расследований (ГБР) Роман Труба сообщил, что 5-летний Кирилл Тлявов был убит в результате рикошета пули от камня.

"Пуля пролетела 50 метров и попала в камень, при этом срикошетила и еще пролетела 30 метров и попала в голову мальчика", – сказал Труба, и уточнил, что смертельную пулю выпустил инспектор полиции, которому сообщено подозрение в убийстве по неосторожности.

Фото: соцсети 


Сергей Албул, КиевВласть

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