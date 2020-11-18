СБУ предупредила контрабанду 20 килограммов кокаина из Южной Америки

Служба безопасности Украины предупредила контрабанду 20-килограммовой партии кокаина из Южной Америки.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ .

"Стоимость изъятых наркотиков составляет почти 4 миллиона долларов США по теневым расценкам. Оперативники спецслужбы получили информацию, что наркодельцы планируют ввезти кокаин на корабле, прибывшем в Морской торговый порт "Южный", и он скрыт среди груза из бананов. Во время углубленного таможенного досмотра контейнера правоохранители обнаружили 20 килограммовых брикетов с кокаином", - говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба СБУ

Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 305 (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров) Уголовного кодекса Украины.

Фото: пресс-служба СБУ

Сейчас продолжаются следственные действия для установления и привлечения к ответственности всех лиц, вовлеченных в наркобизнес. Проверяется возможная причастность к контрабанде кокаина работников контролирующих органов.

Фото: пресс-служба СБУ

Фото: пресс-служба СБУ

Напомним, в октябре Служба безопасности Украины заблокировала в Одессе транзит через нашу страну 750 килограммов психотропного вещества - каптагона, известного как "боевой наркотик Исламского государства". Препарат вызывает сильную наркозависимость, тяжелые побочные эффекты в организме человека. На черном рынке изъятый каптагон оценивается в более 30 миллионов долларов.