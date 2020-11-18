За сутки в Украине зафиксировано почти 12,5 тысяч новых случаев COVID-19

За сутки в Украине зафиксировано почти 12,5 тысяч новых случаев COVID-19

По состоянию на утро 18 ноября, в Украине зафиксировано 12496 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 535 детей и 529 медработников.

Об этом KV стало известно из сообщения министра здравоохранения Максима Степанова на странице в соцсети Facebook.

Как сообщил министр, за минувшие сутки:

госпитализированы – 1668 человек;летальных случаев – 256;выздоровели – 8096 человек;осуществлено тестирований за сутки – 73 064 (в том числе методом ПЦР – 42379, методом ИФА – 30685).

Всего за все время пандемии в Украине:

заболело – 570 153 человека;выздоровели – 259 079 человек;летальных исходов – 10 112;проведения ПЦР-тестов – 4022283.

Максим Степанов отметил, что за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1213), Днепропетровской (1023), Черкасской (800), Киевской (774) и Запорожской (708) областях.

Количество заболеваний в регионах:

Киев – 53855 случаев;Винницкая область – 14 306 случаев;Волынская область – 19 648 случаев;Днепропетровская область – 23 900 случаев;Донецкая область – 18 257 случаев;Житомирская область – 23 988 случаев;Закарпатская область – 20 146 случаев;Запорожская область – 20 733 случая;Ивано-Франковская область – 29 542 случая;Киевская область – 26 561 случай;Кировоградская область – 3818 случаев;Луганская область – 5286 случаев;Львовская область – 38 577 случаев;Николаевская область – 13394 случаи;Одесская область – 34 806 случаев;Полтавская область – 16 418 случаев;Ровенская область – 25 904 случая;Сумская область – 19 514 случаев;Тернопольская область – 24 242 случая;Харьковская область – 49 067 случаев;Херсонская область – 7624 случая;Хмельницкая область – 23952 случаи;Черкасская область – 15 033 случая;Черновицкая область – 29 126 случаев;Черниговская область – 12 456 случаев.

Фото: vgorode.ua


Игорь Бровко, КиевВласть

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