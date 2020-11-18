Патрульная полиция начала проходить курс по предотвращению самоубийств

Во время занятий анализируются видеозаписи патрульных, которые уже спасли людей от самоубийства.

Патрульные полицейские проходят специальный курс, в котором отрабатывают свои действия в случае, если нужно спасти человека, решившего совершить самоубийство. Об этом говорится в новом выпуске программы "Полицейская волна".

В программе отмечается, что теоретические знания будущие патрульные получают на занятиях по стрессоустойчивости и эффективной коммуникации. Также во время этих занятий анализируются видеозаписи патрульных, которые уже спасли людей от самоубийства.

Напомним, в сентябре на территории туристического комплекса в Львовской области 36-летняя женщина застрелила двух дочерей и покончила с собой.