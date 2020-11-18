Билл Гейтс сравнил тех, кто не носит маски, с нудистами

Одной из особенностей ковида является его бессимптомный перенос, поэтому можно неосознанно заразить окружающих.

Мультимиллиардер и филантроп, основатель компании Microsoft Билл Гейтс сравнил тех, кто отказывается носить маски во время пандемии коронавируса, с "нудистами, отказывающимися надевать штаны".

Об этом он сказал в своем подкасте с актрисой Рашидой Джонс.

Он назвал странным то, что кто-то отказывается носить маски.

"Они как нудисты? ... Вас просят носить брюки. Никто же не говорит, что брюки - это ужасно", - сказал он.

Рашида Джонс согласилась с Гейтсом и отметила: "Если вы хотите вернуться к нормальной жизни как можно скорее, или носите маску, или не носите маску и оставайтесь дома".

Гейтс отметил, что эксперты обосновывали необходимость носить маски во время пандемии COVID-19 знаниями о других респираторных вирусах, таких как простуда и грипп. Однако одной из особенностей ковида является его бессимптомный перенос, поэтому человек, заболевший гриппом, обычно остается дома, потому что плохо себя чувствует, а люди с коронавирусом могут гулять, чувствуя себя здоровыми, и неосознанно заражать окружающих.

Например, если простуженный человек проведет некоторое время в комнате со здоровыми людьми, большинство из них и останется здоровыми. Но если человек без маски с COVID-19 проведет час в комнате с другими, большинство из них будут инфицированы.

Напомним, главный эпидемиолог США предположил, что маски могут защитить от COVID-19 лучше вакцины. Кроме того, ранее американские ученые обнаружили, что маски уменьшают выраженность симптомов при коронавирусе. Даже если человек заболеет ковидом, справиться с недугом ему будет легче.

Всемирная организация здравоохранения также рекомендует использовать маски в местах, где трудно обеспечить социальную дистанцию, - общественный транспорт, магазины и тому подобное. Людям, у которых симптомы коронавируса, или тем, у кого подтвердилась инфекция COVID-19, рекомендуют быть изолированными, а тех, кто контактировал с ними, необходимо поместить на карантин.