На Харьковщине у ребенка обнаружили столбняк

Почти месяц назад ребенок наступил на гвоздь.

На Харьковщине у ребенка обнаружили столбняк

В Харьковской области зарегистрирован случай столбняка у ребенка. За 9 месяцев 2020 года в Украине зарегистрировано 10 случаев заболевания столбняком.

Об этом сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья.

Сообщается, что 6 ноября у ребенка появились боли в грудном отделе позвоночника и мышцах спины. На следующий день его состояние резко ухудшилось, появились тянущие боли в правой руке, затрудненное дыхание, судороги. Сейчас ребенок находится в отделении реанимации и интенсивной терапии.

В ходе эпидрасследования установлено, что 20 октября ребенок травмировал большой палец ноги, наступив на гвоздь во дворе. Родители за помощью не обращались, хирургически рану не обрабатывали. Ревакцинация в возрасте 6 лет у ребенка отсутствует.

Столбняк - инфекционное заболевание, передающееся при контакте со спорами бактерий Clostridium tetani. Болезнь может привести к смерти. Единственный надежный способ защититься от столбняка - вакцинация.

По данным ЦОС, с начала года в Украине от столбняка вакцинировано лишь 58,8% детей до года. Охват прививками в других возрастных категориях: 18 месяцев - 61,4%, 6 лет - 37,8%, 16 лет - 57,4%, взрослые - 35,9%.

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