Евгений Кошевой отреагировал на слова своей дочери о школьном буллинге

Шоумен Евгений Кошевой отреагировал на неожиданное заявление своей 12-летней дочери Варвары о школьном буллинге в ее сторону. Юная актриса, которая недавно дебютировала в ситкоме "Папа может", заявила на всю страну, что ее отца одноклассники называют "клоуном", и никто не верит в то, что она своими усилиями достигает успеха.

"Мне надоели соревнования. Мне надоело, что мне всегда что-то приписывают, чего на самом деле нет. Все думают, что если я прохожу в каком-то проекте дальше, то за это платит мой отец. Меня это достало, если честно. Говорили, что все за меня сделал папа, что он за все заплатил. ", поделилась Варвара.

Дочь Евгения Кошевого призналась, что родители ей никак не помогают в учебе и творчестве. Они могут ей дать совет, но ни с кем не договариваются, что их дочь кто-то "пропихнет",

"Никто никуда меня не пропихивает. Я сама пропихиваюсь! Папа с мамой могут мне что-то предложить, посоветовать, и я сама решаю – попробовать мне или нет...Моя ассоциация со школой – это буллинг. И буллинг страшный! Дети думают, что мой папа – клоун. А он не такой!", - призналась девочка.

Сам шоумен Евгений Кошевой заявил, что не чувствует своей вины в том, что на его дочь говорят гадости.

"Я не чувствую себя виноватым. Думаю, ребенок просто рассказал о том, что есть какая-то зависть. Понятное дело, что называют клоуном, все такое – ну это ж... Клоун – есть клоун", – заявил шоумен.

Также Кошевой отметил, что не собирается переводить Варвару в другую школу, и тем более отправлять за границу. Он хочет, чтобы его дети учились и жили в Украине, и прославляли эту страну.

Напомним, Евгений Кошевой, которого вся страна полюбила как "лысого" из "Квартала", решил отращивать волосы.