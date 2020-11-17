Илон Маск считает, что "скорее всего" заболел COVID-19

Он отметил, что его симптомы аналогичны симптомам легкой простуды.

Американский инженер, основатель Tesla и космической компании SpaceX Илон Маск заявил в субботу, что у него "скорее всего" умеренный случай COVID-19.

Об этом он написал в Twitter .

Миллиардер уточнил, что продолжает сомневаться в точности тестов.

"Я получаю совершенно разные результаты из разных лабораторий, но, скорее всего, у меня умеренный случай коронавируса. Мои симптомы аналогичны симптомам легкой простуды, что неудивительно, поскольку коронавирус - это разновидность простуды", - написал Маск.

Am getting wildly different results from different labs, but most likely I have a moderate case of covid. My symptoms are that of a minor cold, which is no surprise, since a coronavirus is a type of cold. — Elon Musk (@elonmusk) November 14, 2020

Он не уточнил, были ли его результаты получены с помощью тестов полимеразной цепной реакции, чья точность выше, чем у экспресс-тестов.

"Ощущение похоже на обычную простуду, но боль в теле сильнее и затуманивается голова", - написал Маск в ответ на вопрос пользователя о симптомах.

Маск сообщил в четверг, что результаты экспресс-теста на антиген на одном и том же оборудовании и с помощью одного и того же теста, сделанные в один день, дали разные результаты: дважды были положительными, а затем дважды - отрицательными.

Ранее Маск заявлял, что не будет вакцинироваться от COVID-19, так как не считает коронавирус угрозой.