Истязания и изнасилование в Кагарлыке: досудебное расследование завершено

Государственное бюро расследований сообщило о завершении досудебного расследования по делу об изнасиловании и истязаниях в полицейском участке в Кагарлыке Киевской области.

Об этом информирует пресс-служба ГБР.

"После начала досудебного расследования по данному факту в Государственное бюро расследований стали обращаться лица с сообщениями о фактах истязаний, ранее происходивших в указанном отделении полиции. Таким образом, правоохранители подозреваются в истязаниях граждан и изнасиловании (ч. 2 ст. 127, ч. 3 ст. 152, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 152, ч. 1, 2 ст. 146 -1 УК Украины)", - говорится в сообщении.

13 ноября стороне защиты и потерпевшим сообщено о завершении досудебного расследования и предоставлении доступа к материалам досудебного расследования в порядке ст. 290 УПК Украины.

После ознакомления с материалами производства подозреваемым работникам полиции вручат обвинительный акт и направят в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, 25 мая внутренняя безопасность Нацполиции задержала двух полицейских из Кагарлыка по подозрению в изнасиловании 26-летней женщины. В тот же день подразделение расформировали, а сотрудников отправили на переаттестацию.

Сергея Сулиму и Николая Кузива задержали после того, как женщина дала показания об избиении и изнасиловании правоохранителями, доставившими ее в отделение для дачи объяснений по поводу краж.

26 мая суд арестовал полицейских. Они не имеют права на залог. 22 июня им уточнили подозрение - сейчас их подозревают в изнасиловании группой лиц (ст.152 УК) и в истязании по предварительному сговору группой лиц (ст. 127 УК). Превышение полномочий работником правоохранительного органа (ст. 365 УК) исчезло из квалификации.

После начала досудебного расследования начали поступать сообщения о фактах пыток, которые происходили в Кагарлыкском отделении полиции. Весь личный состав Кагарлыкского отдела полиции был выведен за штат для дальнейшей аттестации каждого работника.

По результатам первого этапа служебного расследования в Кагарлыкском отделении полиции уволены 10 сотрудников.