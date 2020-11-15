На парковке возле столичного ТЦ “Орнамент”демонтировали незаконную “лабораторию” тестирования на СОVID-19

На парковке возле столичного ТЦ &ldquo;Орнамент&rdquo;демонтировали незаконную &ldquo;лабораторию&rdquo; тестирования на СОVID-19

В Киеве на парковке возле ТЦ “Орнамент” демонтировали незаконную мобильную лабораторию ПЦР-тестирования на СОVID-19. В металлическом строительном вагончике не было воды, света, а также необходимых условий для хранения образцов.

Об этом KV стало известно из сообщения Госпродпотребслужбы в Киеве.

Сообщается, что вагончик-лаборатория работала на проспекте Правды, 58 незаконно и с нарушением всех возможных противоэпидемических условий.

В частности в отсутствовало электроснабжение, отопление, водоснабжение, канализация, не были представлены сведения по утилизации использованных средств индивидуальной защиты и изделий медицинского назначения, отсутствовали условия для хранения отобранных лабораторных образцов, дезинфекции медицинского инструментария и средств индивидуальной защиты медицинских работников.

“При проведении комиссионного обследования установлено, что в лицензия на осуществление хозяйственной деятельности по медицинской практике ФЛП Доненко А. В. не предоставлена”, – сказано в сообщении.

Подольским управлением полиции составлен протокол об административном правонарушении на основании статьи 44-3 КУоАП.

Демонтаж был осуществлен столичными коммунальными службами.

Напомним, столичная полиция 14 ноября, начала уголовное производство по факту нарушения карантина администрацией спорткомплекса “5 елемент”, расположенного в Подольском районе. Также были закрыты два ресторана  – “Хлебный” и “Редкий элемент”.

Фото: sud.ua

На парковке возле столичного ТЦ &ldquo;Орнамент&rdquo;демонтировали незаконную &ldquo;лабораторию&rdquo; тестирования на СОVID-19

Оксана Олейникова, КиевВласть

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