На границе задержали мужчину, везшего в РоSSию 11 кг наркотиков в баке авто

Бутылки с веществом спрятали в топливном баке автомобиля "Фольксваген" украинской регистрации.

Украинские пограничники 14 ноября в пункте пропуска "Гоптовка" в Харьковской области при осмотре автомобиля, направлявшегося в РоSSию, обнаружили в бензобаке почти 11 кг наркотиков.

Об этом сообщает пресс-центр Госпогранслужбы Украины.

Отмечается, что серо-зеленое наркотическое вещество растительного происхождения было расфасовано в 28 литровых пластиковых бутылок. Их спрятали в топливном баке автомобиля "Фольксваген" украинской регистрации.

"Машиной в РФ направлялся 50-летний украинец. Он заметно нервничал и путался в ответах, поэтому пограничники Харьковского отряда и инициировали совместный с таможенниками углубленный осмотр. По данному факту извещены компетентные правоохранительные органы", - говорится в сообщении.

В действиях водителя усматриваются признаки преступления, предусмотренного ст. 305 УК: "Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров или фальсифицированных лекарственных средств".