За сутки в Киеве от COVID-19 умерли 15 человек

В Киеве за минувшие сутки обнаружили 921 нового носителя коронавируса, из них 42 медика. В то же время 15 больных умерли.

Об этом KV стало известно из сообщения мэра Киева Виталия Кличко.

“Всего от коронавируса в нашем городе за период пандемии умерли 965 человек”, – сообщил Кличко.

Среди заболевших 25 женщин в возрасте от 18 до 97 лет, 343 мужчины в возрасте от 18 до 93 лет, 25 девочек от 11 месяцев до 17 лет и 28 мальчиков от 3 лет до 17.

Кличко сообщил, что в больницы столицы госпитализировали 44 пациента. Другие – на самоизоляции под контролем врачей.

Выздоровели в столице за сутки 57 человек. Всего коронавирус преодолели 18759 жителей Киева .

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Больше всего случаев заболевания прошедшие сутки обнаружили в Дарницком районе – 124, Оболонском – 121, Деснянском районе – 120 случаев.

Всего в столице зарегистрировано случаев заболевания COVID-19 у 50620 человек.

Напомним, Кабмин 11 ноября ужесточил противоэпидемические меры и ввел “карантин выходного дня”. Он будет действовать с 00:00 субботы и до 00:00 понедельника, в течение трех выходных, и предполагает ужесточение карантинных ограничений. В частности, закрытие всех развлекательных и торговых центров, ограничение работы точек общественного питания. При этом от адаптивного карантина на всей территории страны власти решили отказаться.

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