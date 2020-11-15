В Украине за сутки зарегистрирован 10 681 новый случай ковид
Госпитализированы 1227 человека, зафиксировано 95 летальных случаев.
10 681 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 15 ноября 2020 года.
Об этом информирует пресс-служба МОЗ.
В частности, заболели 420 детей и 391 медработник.
Также за последние сутки госпитализированы 1227 человека, зафиксировано 95 летальных случаев, выздоровели - 2633 человека, за сутки сделано 44 505 тестирований (в частности, методом ПЦР - 36000, методом ИФА - 8505).
За все время пандемии в Украине заболело - 535 857 человек; выздоровело - 241 444 человека; летальных исходов - 9603 и проведено 3912966 ПЦР-тестирований.
Количество заболеваний в регионах
г. Киев - 50620 случаев;
Винницкая область - 13 844 случая;
Волынская область - 18 676 случаев;
Днепропетровская область - 21222 случая;
Донецкая область - 16983 случая;
Житомирская область - 22 225 случаев;
Закарпатская область - 19 384 случая;
Запорожская область - 18 484 случая;
Ивано-Франковская область - 27 986 случаев;
Киевская область - 24493 случая;
Кировоградская область - 3651 случай;
Луганская область - 5147 случаев;
Львовская область - 36 894 случая;
Николаевская область - 12 340 случаев;
Одесская область - 32782 случая;
Полтавская область - 14 966 случаев;
Ровенская область - 24 969 случаев;
Сумская область - 17 859 случаев;
Тернопольская область - 23 555 случаев;
Харьковская область - 47 599 случаев;
Херсонская область - 6967 случаев;
Хмельницкая область - 22 879 случаев;
Черкасская область - 12 996 случаев;
Черновицкая область - 27 917 случаев;
Черниговская область - 11 419 случаев.
Напомним, 13 ноября в Украине было выявлено 12 524 новых случаев заболевания коронавирусом. Умер 191 человек, выздоровело 4 962 украинцев.