В Украине за сутки зарегистрирован 10 681 новый случай ковид

Госпитализированы 1227 человека, зафиксировано 95 летальных случаев.

?В Украине за сутки зарегистрирован 10 681 новый случай ковид
Фото: 112.ua

10 681 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 15 ноября 2020 года.

Об этом информирует пресс-служба МОЗ.

В частности, заболели 420 детей и 391 медработник.

Также за последние сутки госпитализированы 1227 человека, зафиксировано 95 летальных случаев, выздоровели - 2633 человека, за сутки сделано 44 505 тестирований (в частности, методом ПЦР - 36000, методом ИФА - 8505).

За все время пандемии в Украине заболело - 535 857 человек; выздоровело - 241 444 человека; летальных исходов - 9603 и проведено 3912966 ПЦР-тестирований.

Количество заболеваний в регионах

г. Киев - 50620 случаев;

Винницкая область - 13 844 случая;

Волынская область - 18 676 случаев;

Днепропетровская область - 21222 случая;

Донецкая область - 16983 случая;

Житомирская область - 22 225 случаев;

Закарпатская область - 19 384 случая;

Запорожская область - 18 484 случая;

Ивано-Франковская область - 27 986 случаев;

Киевская область - 24493 случая;

Кировоградская область - 3651 случай;

Луганская область - 5147 случаев;

Львовская область - 36 894 случая;

Николаевская область - 12 340 случаев;

Одесская область - 32782 случая;

Полтавская область - 14 966 случаев;

Ровенская область - 24 969 случаев;

Сумская область - 17 859 случаев;

Тернопольская область - 23 555 случаев;

Харьковская область - 47 599 случаев;

Херсонская область - 6967 случаев;

Хмельницкая область - 22 879 случаев;

Черкасская область - 12 996 случаев;

Черновицкая область - 27 917 случаев;

Черниговская область - 11 419 случаев.

Напомним, 13 ноября в Украине было выявлено 12 524 новых случаев заболевания коронавирусом. Умер 191 человек, выздоровело 4 962 украинцев.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Хмельницкой области умер фермер, которого пытали неизвестные преступники ради денегВ Хмельницкой области умер фермер, которого пытали неизвестные преступники ради денег
Неизвестные вывезли грунт для растений из парка в Соломенском районе столицы (видео)
"Что-то очень фальшивое происходит", - Маск сделал четыре теста на ковид, но получил противоречивые результаты"Что-то очень фальшивое происходит", - Маск сделал четыре теста на ковид, но получил противоречивые результаты
В Киеве за минувшие сутки от коронавируса умерли 22 человекаВ Киеве за минувшие сутки от коронавируса умерли 22 человека
Полиция Харькова нашла мужчину, который сбежал после убийства стрелка в ресторанеПолиция Харькова нашла мужчину, который сбежал после убийства стрелка в ресторане
Блок рекламы


Похожие новости
В Румынии случился пожар в больнице для больных ковид, 10 человек погиблиВ Румынии случился пожар в больнице для больных ковид, 10 человек погибли
От ковида в Киеве умерли еще 12 человекОт ковида в Киеве умерли еще 12 человек
В Украине зафиксирован очередной рекорд по количеству новых носителей коронавируса за суткиВ Украине зафиксирован очередной рекорд по количеству новых носителей коронавируса за сутки
"Что-то очень фальшивое происходит", - Маск сделал четыре теста на ковид, но получил противоречивые результаты"Что-то очень фальшивое происходит", - Маск сделал четыре теста на ковид, но получил противоречивые результаты
В Киеве обнаружили более тысячи больных ковидом за суткиВ Киеве обнаружили более тысячи больных ковидом за сутки
В Украине снова ковидный рекорд - 11 787 новых случаев за суткиВ Украине снова ковидный рекорд - 11 787 новых случаев за сутки
В Украине почти 12 тысяч заболевших коронавирусом за суткиВ Украине почти 12 тысяч заболевших коронавирусом за сутки
В Киеве ковид унес жизни еще 20 человекВ Киеве ковид унес жизни еще 20 человек
В Украине обнаружили еще 10 611 случаев коронавирусаВ Украине обнаружили еще 10 611 случаев коронавируса
В Киеве за минувшие сутки от коронавируса умерли 22 человекаВ Киеве за минувшие сутки от коронавируса умерли 22 человека
Последние новости
Подгружаем последние новости