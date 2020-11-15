Администрация столичного ресторана “Гавана” держала взаперти съемочную группу и не пускала полицию (фото, видео)

Администрация столичного ресторана &ldquo;Гавана&rdquo; держала взаперти съемочную группу и не пускала полицию (фото, видео)

Вчера вечером, 14 ноября, на столичном Печерске полицейские закрыли ресторан “Гавана” за нарушение карантинных ограничений. Администрация час не пускала полицию в здание и держала взаперти съемочную группу. Начато уголовное расследование, двое сотрудников ресторана задержаны. 

О этом KV стало известно из сообщения пресс-службы Нацполиции в Киеве.

Пресс-служба сообщила, что в полицию поступило сообщение от представителей СМИ о том, что во время выполнения редакционного задания администрация заведения препятствовала их журналистской деятельности. 

“Установлено, что ресторан, несмотря на карантин, работал в обычном режиме и принимал посетителей. Когда в заведение приехали журналисты, между съемочной группой и администрацией возник словесный конфликт, в ходе которого работник заведения ударил корреспондента. После этого съемочную группу закрыли в ресторане и не выпускали”, – сказано в сообщении.

На законные требования сотрудников полиции открыть дверь, прекратить работу заведения и выпустить указанных лиц, в течение часа администрация и охрана не реагировала. 

В дальнейшем сотрудники спецподразделения открыли двери ресторана и зафиксировали правонарушение. 

Работники полиции вывели всех посетителей из заведения и составили на директора административный протокол по ст. 44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Также следователи начали уголовное производство по ч. 3 ст. 171 (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов) Уголовного кодекса. 

За совершение этого правонарушения правоохранители задержали двух работников заведения. Решается вопрос об объявлении им о подозрении.

Напомним, столичная полиция 14 ноября, начала уголовное производство по факту нарушения карантина администрацией спорткомплекса “5 елемент”, расположенного в Подольском районе. Также были закрыты два ресторана  – “Хлебный” и “Редкий элемент”.

Фото: страница Егора Чечеринды

Администрация столичного ресторана &ldquo;Гавана&rdquo; держала взаперти съемочную группу и не пускала полицию (фото, видео)
Администрация столичного ресторана &ldquo;Гавана&rdquo; держала взаперти съемочную группу и не пускала полицию (фото, видео)

Оксана Олейникова, КиевВласть

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Хмельницкой области умер фермер, которого пытали неизвестные преступники ради денегВ Хмельницкой области умер фермер, которого пытали неизвестные преступники ради денег
Неизвестные вывезли грунт для растений из парка в Соломенском районе столицы (видео)
"Что-то очень фальшивое происходит", - Маск сделал четыре теста на ковид, но получил противоречивые результаты"Что-то очень фальшивое происходит", - Маск сделал четыре теста на ковид, но получил противоречивые результаты
В Киеве за минувшие сутки от коронавируса умерли 22 человекаВ Киеве за минувшие сутки от коронавируса умерли 22 человека
Полиция Харькова нашла мужчину, который сбежал после убийства стрелка в ресторанеПолиция Харькова нашла мужчину, который сбежал после убийства стрелка в ресторане
Блок рекламы


Похожие новости
В Киеве полиция начала уголовное производство в отношении спорткомплекса и закрыла 2 ресторана за нарушения карантина (видео)В Киеве полиция начала уголовное производство в отношении спорткомплекса и закрыла 2 ресторана за нарушения карантина (видео)
Неизвестные вывезли грунт для растений из парка в Соломенском районе столицы (видео)
РоSSиянка организовала крупную нарколабораторию в Киевской области (фото)РоSSиянка организовала крупную нарколабораторию в Киевской области (фото)
В столичном парке снова поймали вандалов (фото)В столичном парке снова поймали вандалов (фото)
На Киевщине группа цыган лишила жизни одесситку с целью завладеть средствами от продажи квартиры (фото, видео)На Киевщине группа цыган лишила жизни одесситку с целью завладеть средствами от продажи квартиры (фото, видео)
В Киеве 2 злоумышленника вымогали у предпринимателя 700 тысяч гривен (фото)В Киеве 2 злоумышленника вымогали у предпринимателя 700 тысяч гривен (фото)
Возле Ипподрома на столичных Теремках улицу залило горячей водой (видео)Возле Ипподрома на столичных Теремках улицу залило горячей водой (видео)
Выставка “Алиса в стране чудес” в столичном парке “Победа” вновь пострадала от вандалов (фото)Выставка “Алиса в стране чудес” в столичном парке “Победа” вновь пострадала от вандалов (фото)
Полиция задержала человека, который сообщил о псевдозаминировании моста ПатонаПолиция задержала человека, который сообщил о псевдозаминировании моста Патона
Полиция Киевщины раскрыла умышленное убийство считавшегося пропавшим жителя Бородянки (фото, видео)Полиция Киевщины раскрыла умышленное убийство считавшегося пропавшим жителя Бородянки (фото, видео)
Последние новости
Подгружаем последние новости