Администрация столичного ресторана “Гавана” держала взаперти съемочную группу и не пускала полицию (фото, видео)

Вчера вечером, 14 ноября, на столичном Печерске полицейские закрыли ресторан “Гавана” за нарушение карантинных ограничений. Администрация час не пускала полицию в здание и держала взаперти съемочную группу. Начато уголовное расследование, двое сотрудников ресторана задержаны.

О этом KV стало известно из сообщения пресс-службы Нацполиции в Киеве .

Пресс-служба сообщила, что в полицию поступило сообщение от представителей СМИ о том, что во время выполнения редакционного задания администрация заведения препятствовала их журналистской деятельности.

“Установлено, что ресторан, несмотря на карантин, работал в обычном режиме и принимал посетителей. Когда в заведение приехали журналисты, между съемочной группой и администрацией возник словесный конфликт, в ходе которого работник заведения ударил корреспондента. После этого съемочную группу закрыли в ресторане и не выпускали”, – сказано в сообщении.

На законные требования сотрудников полиции открыть дверь, прекратить работу заведения и выпустить указанных лиц, в течение часа администрация и охрана не реагировала.

В дальнейшем сотрудники спецподразделения открыли двери ресторана и зафиксировали правонарушение.

Работники полиции вывели всех посетителей из заведения и составили на директора административный протокол по ст. 44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Также следователи начали уголовное производство по ч. 3 ст. 171 (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов) Уголовного кодекса.

За совершение этого правонарушения правоохранители задержали двух работников заведения. Решается вопрос об объявлении им о подозрении.

Напомним, столичная полиция 14 ноября, начала уголовное производство по факту нарушения карантина администрацией спорткомплекса “5 елемент”, расположенного в Подольском районе. Также были закрыты два ресторана – “Хлебный” и “Редкий элемент”.