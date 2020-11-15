В первый день «карантина на выходных» полиция прекратила работу 1355 учреждений

Полицейские начали 9 уголовных производств и составили 990 админпротоколов за нарушения карантинных ограничений.

За сутки полицейские начали 9 уголовных производств и составили 990 административных протоколов за нарушения карантинных ограничений во время выходных.

Об этом сообщила пресс-служба МВД .

В общем полиция получила 1029 сообщений, связанных с нарушением карантинных мероприятий.

В результате приостановлена работа 1355 учреждений, деятельность которых запрещается в выходные дни:

891 заведение сферы торгового и бытового обслуживания населения;

416 заведений общественного питания;

21 дискотека и ночной клуб;

18 спортивных залов, фитнес-центров и бассейнов;

6 торгово-развлекательных центров;

3 учреждения, оказывающие услуги по размещению лиц (кроме гостиниц).

Фото: пресс-служба МВД

Добавим, за соблюдением правил карантина следят 20 000 правоохранителей.

В частности, работали 1542 рейдовые группы, которые проверили более 17 тысяч субъектов хозяйствования.

Напомним, в Украине с полуночи 14 ноября начал действовать общегосударственный комплекс ограничений, известный как "карантин выходного дня".

Городской голова Львова Андрей Садовый заявил, что считает карантин выходного дня "глупостью" и заявил, что Львов не будет поддерживать решение правительства, ведь выходные в городе отменяются. В Днепре также не будет карантина выходного дня, потому что "городская комиссия ТЭБ и ЧС заболела и не может имплементировать решение правительства". В Ровно принятие решения о введении карантина выходного дня решили отложить на следующую неделю. Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко назвал введение карантина выходного дня "большой ошибкой".

Также отказалась вводить карантин выходного дня мэрия Одессы, Тернополя и Житомира. Горсовет Чернигова направил обращение в Кабмин, в котором просит отменить карантин выходного дня.

В Киевской городской госадминистрации заявили, что будут выполнять решение правительства.

Петиция об отмене "карантина выходного дня" на сайте Офиса президента набрала более 25 тыс. голосов, необходимых для ее рассмотрения.