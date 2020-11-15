В первый день «карантина на выходных» полиция прекратила работу 1355 учреждений

Полицейские начали 9 уголовных производств и составили 990 админпротоколов за нарушения карантинных ограничений.

За сутки полицейские начали 9 уголовных производств и составили 990 административных протоколов за нарушения карантинных ограничений во время выходных.

Об этом сообщила пресс-служба МВД.

В общем полиция получила 1029 сообщений, связанных с нарушением карантинных мероприятий.

В результате приостановлена работа 1355 учреждений, деятельность которых запрещается в выходные дни:

891 заведение сферы торгового и бытового обслуживания населения;

416 заведений общественного питания;

21 дискотека и ночной клуб;

18 спортивных залов, фитнес-центров и бассейнов;

6 торгово-развлекательных центров;

3 учреждения, оказывающие услуги по размещению лиц (кроме гостиниц).

  • Фото: пресс-служба МВД

Добавим, за соблюдением правил карантина следят 20 000 правоохранителей.

В частности, работали 1542 рейдовые группы, которые проверили более 17 тысяч субъектов хозяйствования.

Напомним, в Украине с полуночи 14 ноября начал действовать общегосударственный комплекс ограничений, известный как "карантин выходного дня".

Городской голова Львова Андрей Садовый заявил, что считает карантин выходного дня "глупостью" и заявил, что Львов не будет поддерживать решение правительства, ведь выходные в городе отменяются. В Днепре также не будет карантина выходного дня, потому что "городская комиссия ТЭБ и ЧС заболела и не может имплементировать решение правительства". В Ровно принятие решения о введении карантина выходного дня решили отложить на следующую неделю. Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко назвал введение карантина выходного дня "большой ошибкой".

Также отказалась вводить карантин выходного дня мэрия Одессы, Тернополя и Житомира. Горсовет Чернигова направил обращение в Кабмин, в котором просит отменить карантин выходного дня.

В Киевской городской госадминистрации заявили, что будут выполнять решение правительства.

Петиция об отмене "карантина выходного дня" на сайте Офиса президента набрала более 25 тыс. голосов, необходимых для ее рассмотрения.



Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Хмельницкой области умер фермер, которого пытали неизвестные преступники ради денегВ Хмельницкой области умер фермер, которого пытали неизвестные преступники ради денег
Неизвестные вывезли грунт для растений из парка в Соломенском районе столицы (видео)
"Что-то очень фальшивое происходит", - Маск сделал четыре теста на ковид, но получил противоречивые результаты"Что-то очень фальшивое происходит", - Маск сделал четыре теста на ковид, но получил противоречивые результаты
В Киеве за минувшие сутки от коронавируса умерли 22 человекаВ Киеве за минувшие сутки от коронавируса умерли 22 человека
Полиция Харькова нашла мужчину, который сбежал после убийства стрелка в ресторанеПолиция Харькова нашла мужчину, который сбежал после убийства стрелка в ресторане
Блок рекламы


Похожие новости
В Киеве полиция начала уголовное производство в отношении спорткомплекса и закрыла 2 ресторана за нарушения карантина (видео)В Киеве полиция начала уголовное производство в отношении спорткомплекса и закрыла 2 ресторана за нарушения карантина (видео)
Во Львове полиция проверяет рестораны, вручают протоколы о нарушенияхВо Львове полиция проверяет рестораны, вручают протоколы о нарушениях
Полиция Харькова нашла мужчину, который сбежал после убийства стрелка в ресторанеПолиция Харькова нашла мужчину, который сбежал после убийства стрелка в ресторане
Полиция Киева нашла "замаскированный" бар, работавший после 22:00Полиция Киева нашла "замаскированный" бар, работавший после 22:00
Полиция направила в суд дело об убийстве арендатором озера 7 человек на ЖитомирщинеПолиция направила в суд дело об убийстве арендатором озера 7 человек на Житомирщине
В ресторане Харькова убили мужчину, полиция выясняет обстоятельстваВ ресторане Харькова убили мужчину, полиция выясняет обстоятельства
Полиция задержала человека, который сообщил о псевдозаминировании моста ПатонаПолиция задержала человека, который сообщил о псевдозаминировании моста Патона
Полиция Киевщины раскрыла умышленное убийство считавшегося пропавшим жителя Бородянки (фото, видео)Полиция Киевщины раскрыла умышленное убийство считавшегося пропавшим жителя Бородянки (фото, видео)
Во Франции - вторая атака за день, нападавшего застрелилиВо Франции - вторая атака за день, нападавшего застрелили
Полиция в течение четырех часов задержала иностранца по подозрению в убийстве мужчины в Киеве (фото, видео)Полиция в течение четырех часов задержала иностранца по подозрению в убийстве мужчины в Киеве (фото, видео)
Последние новости
Подгружаем последние новости