В Румынии случился пожар в больнице для больных ковид, 10 человек погибли

Наиболее вероятной причиной пожара назвали короткое замыкание.

В Румынии случился пожар в больнице для больных ковид, 10 человек погибли
Фото: ukrainepravo.com

В румынском городе Пятра-Нямц случился пожар в больнице, где лечились больные коронавирусом. Погибли, по меньшей мере, 10 человек.

Об этом пишет "Европейская правда".

Еще несколько человек получили серьезные травмы.

Огонь занялся в отделении интенсивной терапии, где многие пациенты находились на искусственной вентиляции легких. Все жертвы лечились от коронавируса.

Восемь человек погибли в палате на втором этаже, где возник пожар, еще двое - в соседней палате.

Один из врачей попытался спасти больных и получил серьезные ожоги. Его госпитализировали в Бухарест на военном самолете, он в критическом состоянии. Другой медицинский персонал также получил ожоги.

В Министерстве здравоохранения Румынии наиболее вероятной причиной пожара назвали короткое замыкание.

Быстрому распространению огня мог способствовать кислород, который пациенты получали через аппараты ИВЛ.

Напомним, в октябре в Раздельнянском районе Одесской области в результате пожара погибли двое детей.

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