В Киеве полиция начала уголовное производство в отношении спорткомплекса и закрыла 2 ресторана за нарушения карантина (видео)

В Киеве полиция начала уголовное производство в отношении спорткомплекса и закрыла 2 ресторана за нарушения карантина (видео)

Столичная полиция вчера, 14 ноября, начала уголовное производство по факту нарушения карантина администрацией спорткомплекса “5 елемент”, расположенного в Подольском районе. Также были закрыты два ресторана  – “Хлебный” и “Редкий элемент”.

Об этом KV стало известно из сообщения Нацполиции в Киеве.

Сообщается, что во время комплексных проверок правоохранители посетили спорткомплекс, который, несмотря на введенные ограничения, продолжил работу. 

“По просьбе полицейских прекратить работу администрация отреагировала отказом. В результате составлен административный протокол и начато уголовное производство”, – сказано в сообщении.

Отмечается, что административный протокол составлен по ст. 44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях и  начато уголовное производство по ст. 325 ( Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений) Уголовного кодекса.

Кроме того, по информации полиции, за грубое нарушение правил карантина полицейские составили админпротоколы на администрацию ресторанов “Хлебный” и “Редкая птица”.

“Полицейские прекратили работу заведений, вывели всех посетителей и составили административные протоколы по ст. 44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях”, – сказано в сообщении.

Напомним, Кабмин 11 ноября ужесточил противоэпидемические меры и ввел “карантин выходного дня”. Он будет действовать с 00:00 субботы и до 00:00 понедельника, в течение трех выходных, и предполагает ужесточение карантинных ограничений. В частности, закрытие всех развлекательных и торговых центров, ограничение работы точек общественного питания. При этом от адаптивного карантина на всей территории страны власти решили отказаться.

Фото: скриншот видео

 


Оксана Олейникова, КиевВласть

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