От ковида в Киеве умерли еще 12 человек

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Подольском районе - 170.

От ковида в Киеве умерли еще 12 человек
Фото: пресслужба Київської міськради

За прошедшие сутки в Киеве обнаружили еще 1 053 больных коронавирусом. Умерли 12 человек.

Об этом сообщает пресс-служба Киевского горсовета.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Подольском районе - 170, в Деснянском - 133 и в Днепровском районе - 122.

В больницы столицы госпитализировали 73 пациентов.

Выздоровели за минувшие сутки 369 человек.

Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в столице уже 49 699. Всего коронавирус унес жизни 950 киевлян, преодолели болезнь 18 702 жителя Киева.

Напомним, за прошедшие сутки в Украине было выявлено 12 524 новых случаев заболевания коронавирусом. Умер 191 человек, выписаны 4 962 украинца.

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