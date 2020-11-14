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2020-11-14
От ковида в Киеве умерли еще 12 человек
Больше всего случаев заболевания обнаружили в Подольском районе - 170.
Фото: пресслужба Київської міськради
За прошедшие сутки в Киеве обнаружили еще 1 053 больных коронавирусом. Умерли 12 человек.
Об этом сообщает пресс-служба Киевского горсовета.
Больше всего случаев заболевания обнаружили в Подольском районе - 170, в Деснянском - 133 и в Днепровском районе - 122.
В больницы столицы госпитализировали 73 пациентов.
Выздоровели за минувшие сутки 369 человек.
Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в столице уже 49 699. Всего коронавирус унес жизни 950 киевлян, преодолели болезнь 18 702 жителя Киева.
Напомним, за прошедшие сутки в Украине было выявлено 12 524 новых случаев заболевания коронавирусом. Умер 191 человек, выписаны 4 962 украинца.