В Украине зафиксирован очередной рекорд по количеству новых носителей коронавируса за сутки – 12 524. Среди заболевших – 474 ребенка и 496 медработников.

Об этом KV стало известно из сообщения министра здравоохранения Максима Степанова.

“12 524 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 14 ноября 2020 года. В частности, заболели 474 ребенка и 496 медработников”, – говорится в сообщении.

Также за последние сутки:

госпитализировано – 1 525 человек;

летальных случаев – 191;

выздоровело – 4 962 человека;

выполнено тестирований за сутки – 78 179 (в том числе методом ПЦР – 48 054, методом ИФА – 30125).

За все время пандемии в Украине:

заболело – 525 176 человек;

выздоровело – 238 811 человек;

летальных случаев – 9 508;

проведено ПЦР-тестов – 3 876 966.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1 053), Запорожской (805), Одесской (758), Харьковской (749) и Киевской (698) областях.

Количество заболеваний в регионах:

Киев

– 49 699 случаев;Винницкая область – 13 627 случаев;Волынская область – 18 433 случая;Днепропетровская область – 20 535 случаев;Донецкая область – 16 632 случая;Житомирская область – 21 597 случаев;Закарпатская область – 19 214 случаев;Запорожская область – 17 616 случаев;Ивано-Франковская область – 27 417 случаев;Киевская область – 23 801 случай;Кировоградская область – 3 572 случая;Луганская область – 5 080 случаев;Львовская область – 36 561 случай;Николаевская область – 11 944 случая;Одесская область – 32 090 случаев;Полтавская область – 14 800 случаев;Ровенская область – 24 579 случаев;Сумская область – 17 437 случаев;Тернопольская область – 23 330 случаев;Харьковская область – 46 886 случаев;Херсонская область – 6 752 случая;Хмельницкая область – 22 450 случаев;Черкасская область – 12 315 случаев;Черновицкая область – 27 511 случаев;Черниговская область – 11 298 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Как сообщала KV , по состоянию на утро 13 ноября в Украине зафиксировано 11787 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В том числе заболели 388 детей и 555 медработников.

Напомним, Кабмин 11 ноября ужесточил противоэпидемические меры и ввел “карантин выходного дня”. Он будет действовать с 00:00 субботы и до 00:00 понедельника, в течение трех выходных, и предполагает ужесточение карантинных ограничений. В частности, закрытие всех развлекательных и торговых центров, ограничение работы точек общественного питания. При этом от адаптивного карантина на всей территории страны власти решили отказаться.