Во Львове полиция проверяет рестораны, вручают протоколы о нарушениях

Рестораторы апеллируют к решению горисполкома, которое позволяет работать на выходных.

Во Львове полиция проверяет рестораны, вручают протоколы о нарушениях
Фото: facebook Юрія Назарука

Во Львове продолжаются рейды - полицейские проверяют рестораны на соблюдение правил «карантина выходного дня».

Как стало известно lb.ua, рестораторы апеллируют к решению горисполкома, которое позволяет работать на выходных.

Сейчас никого не закрыли, только вручают протоколы о нарушениях.

Добавим, совладелец "Холдинга эмоций "!FEST" Юрий Назарук написал о проверке ресторана на площади Рынок.

"Единственное, что за все время научились профессионально делать наши чиновники - это бороться со своим народом. Причем каждые последующие делают это лучше. Традиционно в бронижелетах, с хамством, в масках, и без необходимой процедуры. Просто заблокировать вход", - отметил он.

Фото: facebook Юрия Назарука
"Никогда не видел, чтобы когда-либо полиция с таким пылом и удовольствием боролась с бандитами, как восторженно гонять предпринимателей. Так выглядит поддержка и сотрудничество правительства Украины с предпринимателями", - добавил Назарук.

Фото: facebook Юрия Назарука
Назарук предложил: или закрыть абсолютно все, или "не делать бессмысленной показухи".

Напомним, в Украине с полуночи 14 ноября начал действовать общегосударственный комплекс ограничений, известный как "карантин выходного дня".

Во Львове с самого утра полицейские патрулируют около самых крупных рынков города.

В Черновцах около 300 предпринимателей Калиновского рынка перекрыли дорогу с требованиями разрешить работу рынка во время карантина выходного дня.

Городской голова Львова Андрей Садовый заявил, что считает карантин выходного дня "глупостью", и заявил, что Львов не будет поддерживать решение правительства, поскольку выходные в городе отменяются.

В Днепре тоже не будет карантина выходного дня, так как "городская комиссия ТЭБ и ЧС заболела и не может имплементировать решение правительства".

В Ровно решение о введении карантина выходного дня решили отложить на следующую неделю. Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко назвал введение карантина выходного дня "большой ошибкой".

Также отказалась вводить карантин выходного дня мэрия Одессы, Тернополя и Житомира. Горсовет Чернигова направил обращение в Кабмин, в котором просит отменить карантин выходного дня.

В Киевской городской госадминистрации заявили, что будут выполнять решение правительства.

В то же время петиция об отмене "карантина выходного дня" набрала необходимое количество голосов для рассмотрения президентом.

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