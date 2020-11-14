Во Львове с утра полицейские дежурят у самых больших рынков

Полиция следит, чтобы выполнялись условия карантина.

Во Львове с утра полицейские дежурят у самых больших рынков
Фото: varta1.com.ua

Сегодня во Львове с утра у входов на самые крупные рынки дежурят полицейские патрули вместе с участковыми инспекторами, следя за соблюдением условий карантина.

Об этом пишет zaxid.net.

Речь идет о «Шуваре», «Краковском», «Галицком перекрестке», «Южном» и центре на Сыхове «Искра».

Входы на рынки полицейские не перекрывают, однако следят, чтобы торговцы не работали. Последние за прилавки не становятся, опасаясь штрафов.

Пока неизвестно, кого оштрафовали.

В городской полиции изданию сообщили, что правоохранители выполняют распоряжение правительства. Начальник Главного управления Национальной полиции во Львовской области Дмитрий Михалец отметил, что в течение этих выходных правоохранители будут работать в усиленном режиме.

Напомним, в Украине с полуночи 14 ноября начал действовать общегосударственный комплекс ограничений, известный как "карантин выходного дня".

Городской голова Львова Андрей Садовый заявил, что считает карантин выходного дня "глупостью" и заявил, что Львов не будет поддерживать решение правительства, поскольку выходные в городе отменяются.

В Днепре тоже не будет карантина выходного дня, так как "городская комиссия ТЭБ и ЧС заболела и не может имплементировать решение правительства".

В Ровно решение о введении карантина выходного дня решили отложить на следующую неделю. Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко назвал введение карантина выходного дня "большой ошибкой".

Также отказалась вводить карантин выходного дня мэрия Одессы, Тернополя и Житомира. Горсовет Чернигова направил обращение в Кабмин, в котором просит отменить карантин выходного дня.

В Киевской городской госадминистрации заявили, что будут выполнять решение правительства.

В то же время петиция об отмене "карантина выходного дня" набрала необходимое количество голосов для рассмотрения президентом.

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