Умер актер Армен Джигарханян
О причине смерти и дате прощания пока не сообщается.
Этой ночью на 86-м году жизни скончался актер Армен Джигарханян.
Об этом информируют роSSийские СМИ со ссылкой на официального представителя артиста Артура Согомоняна.
О причине смерти и дате прощания пока не сообщается.
Напомним, Армен Джигарханян - советский, армянский и роSSийский актер театра и кино. Народный артист СССР, почетный гражданин Еревана и Кавалер ордена Почета (Армения).
С 1996 года он руководил собственным театром "Московский драматический театр Армена Джигарханяна". Актер снялся более чем в 20 фильмах и нескольких сериалах. Последний фильм с его участием вышел в 2014 году.
В 2018 году актера госпитализировали с инфарктом в состоянии комы.
В начале конфликта Украины с Россией Джигарханян поддержал Украину и заявил, что не будет защищать политику Путина.