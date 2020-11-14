Умер актер Армен Джигарханян

О причине смерти и дате прощания пока не сообщается.

Этой ночью на 86-м году жизни скончался актер Армен Джигарханян.

Об этом информируют роSSийские СМИ со ссылкой на официального представителя артиста Артура Согомоняна.

О причине смерти и дате прощания пока не сообщается.

Напомним, Армен Джигарханян - советский, армянский и роSSийский актер театра и кино. Народный артист СССР , почетный гражданин Еревана и Кавалер ордена Почета (Армения).

С 1996 года он руководил собственным театром "Московский драматический театр Армена Джигарханяна". Актер снялся более чем в 20 фильмах и нескольких сериалах. Последний фильм с его участием вышел в 2014 году.

В 2018 году актера госпитализировали с инфарктом в состоянии комы.