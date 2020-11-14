В Монреале проходит полицейская операция у здания Ubisoft, СМИ сообщают о заложниках
Правоохранители просят людей держаться подальше от центра города.
Полиция канадского Монреаля оцепила район недалеко от центра города на фоне сообщений СМИ о возможном захвате заложников в здании компании-разработчика видеоигр Ubisoft.
Об этом сообщает Reuters.
Правоохранители просят людей держаться подальше от места событий.
"На углу Сен-Лоран и Сен-Виатёр продолжается полицейская операция. Мы просим людей избегать этого района", - говорится в сообщении, опубликованном в официальном аккаунте департамента полиции Монреаля в Твиттер.
В полиции отметили, что они "в настоящее время проверяют информацию, и более подробная информация будет представлена позже".
Отмечается, что в центре операции Монреальское отделение французского производителя видеоигр Ubisoft.
"Мы знаем о ситуации и тесно сотрудничаем с властями Монреаля", - заявила пресс-секретарь Ubisoft Хизер Стол в электронном письме агентству Reuters.
На кадрах с воздуха, сделанных французской новостной сетью Квебека LCN, видно, что люди собрались на террасе на крыше здания. Двери на крышу заблокированы тяжелыми предметами.
Сотрудник Ubisoft, Эрик Поуп, обнародовал в Твиттере снимок экрана с кадрами людей, собравшихся на крыше, снятыми LCN.
"Это безумие. Это моя команда на крыше", - написал Поуп в своем твите. Согласно его профилю в LinkedIn, он является старшим разработчиком сообщества Ubisoft Montreal.
Он не ответил на запрос о комментарии.