В Монреале проходит полицейская операция у здания Ubisoft, СМИ сообщают о заложниках

Полиция канадского Монреаля оцепила район недалеко от центра города на фоне сообщений СМИ о возможном захвате заложников в здании компании-разработчика видеоигр Ubisoft.

Об этом сообщает Reuters.

Правоохранители просят людей держаться подальше от места событий.

"На углу Сен-Лоран и Сен-Виатёр продолжается полицейская операция. Мы просим людей избегать этого района", - говорится в сообщении, опубликованном в официальном аккаунте департамента полиции Монреаля в Твиттер.

В полиции отметили, что они "в настоящее время проверяют информацию, и более подробная информация будет представлена позже".

Отмечается, что в центре операции Монреальское отделение французского производителя видеоигр Ubisoft.

"Мы знаем о ситуации и тесно сотрудничаем с властями Монреаля", - заявила пресс-секретарь Ubisoft Хизер Стол в электронном письме агентству Reuters.

На кадрах с воздуха, сделанных французской новостной сетью Квебека LCN, видно, что люди собрались на террасе на крыше здания. Двери на крышу заблокированы тяжелыми предметами.

Сотрудник Ubisoft, Эрик Поуп, обнародовал в Твиттере снимок экрана с кадрами людей, собравшихся на крыше, снятыми LCN.

"Это безумие. Это моя команда на крыше", - написал Поуп в своем твите. Согласно его профилю в LinkedIn, он является старшим разработчиком сообщества Ubisoft Montreal.

Он не ответил на запрос о комментарии.