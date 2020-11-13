"Что-то очень фальшивое происходит", - Маск сделал четыре теста на ковид, но получил противоречивые результаты

По словам Маска, у него "симптомы типичной простуды, пока ничего необычного".

"Что-то очень фальшивое происходит", - Маск сделал четыре теста на ковид, но получил противоречивые результаты
Илон Маск
Фото: ТСН

Американский инженер, основатель Tesla и космической компании SpaceX Илон Маск сообщил, что четыре раза за день делал тесты на ковид, но так и не получил однозначного результата.

Об этом он написал в твиттере.

"Что-то очень фальшивое происходит. Был протестирован на COVID сегодня четыре раза. Два теста вернулись отрицательными, два - положительными. Та же машина, тот же тест, та же медсестра. Быстрый тест на антиген от BD", - рассказал Маск.

Something extremely bogus is going on. Was tested for covid four times today. Two tests came back negative, two came back positive. Same machine, same test, same nurse. Rapid antigen test from BD.

— Elon Musk (@elonmusk) November 13, 2020

В комментариях Маск написал, что если это происходит с ним, то происходит и с другими. Он добавил, что получит ПЦР-тесты в разных лабораториях, результаты будут примерно через 24 часа.

По словам Маска, у него "симптомы типичной простуды, пока ничего необычного".

Ранее Маск заявлял, что не будет вакцинироваться от COVID-19, так как не считает коронавирус угрозой.

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