"Что-то очень фальшивое происходит", - Маск сделал четыре теста на ковид, но получил противоречивые результаты
По словам Маска, у него "симптомы типичной простуды, пока ничего необычного".
Илон Маск
Фото: ТСН
Американский инженер, основатель Tesla и космической компании SpaceX Илон Маск сообщил, что четыре раза за день делал тесты на ковид, но так и не получил однозначного результата.
Об этом он написал в твиттере.
"Что-то очень фальшивое происходит. Был протестирован на COVID сегодня четыре раза. Два теста вернулись отрицательными, два - положительными. Та же машина, тот же тест, та же медсестра. Быстрый тест на антиген от BD", - рассказал Маск.
Something extremely bogus is going on. Was tested for covid four times today. Two tests came back negative, two came back positive. Same machine, same test, same nurse. Rapid antigen test from BD.