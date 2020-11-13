Житель Харькова угрожал следователям полиции гранатой (обновлено)

Правоохранители ввели в действие специальную полицейскую операцию "Гром".

Фото: hk.npu.gov.ua

Житель Харькова угрожал следователям полиции, которые пришли к нему с обыском по делу о выращивании наркосодержащих растений, боевой гранатой.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Харьковской области.

"Сегодня в 08:50 сотрудники уголовного розыска Основянского отдела полиции пришли в домовладение жителя района с целью проведения санкционированного обыска. Мужчина вышел к полицейским с гранатой, и отсоединив чеку, угрожал ее взорвать", - говорилось в сообщении.

На место выехали руководство областной и районной полиции, следственно-оперативная группа, сотрудники Управления «КОРД», специалисты взрывотехнического управления полиции и сотрудники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Правоохранители ввели в действие специальную полицейскую операцию "Гром", в ходе которой 66-летнего мужчину удалось обезвредить и задержать.

У него изъяли советскую гранату РГ-42.

Фото: hk.npu.gov.ua
Никаких требований мужчина не выдвигал. На вид он был трезв.

Напомним, что в Киеве нападавший из огнестрельного оружия трижды выстрелил в патрульного полицейского. Полиция остановила авто за нарушение, водитель и пассажиры вели себя подозрительно и пустились в бегство. Во время побега один из пассажиров стал отстреливаться от правоохранителей и ранил одного из них в ногу.

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