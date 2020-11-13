В Киеве обнаружили более тысячи больных ковидом за сутки

Это самое большое количество больных коронавирусом с начала пандемии.

В Киеве за минувшие сутки обнаружили наибольшее количество больных коронавирусом за весь период пандемии - 1 083 человека. Выздоровели 354 пациента, 13 больных умерли.

Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

За прошедшие сутки в столице заболели 595 женщин в возрасте от 18 до 87 лет, 422 мужчины в возрасте от 18 до 84 лет, 27 девочек от 1 месяца до 17 лет и 39 мальчиков от 6 месяцев до 17 лет.

Заболел в том числе и 61 медик. В больницы были госпитализированы 92 пациента.

Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Соломенском (134), Деснянском (127) и Шевченковском (126) районах.

Сегодня в Киеве уже 48 646 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Коронавирус унес жизни 938 киевлян, 18 333 жителя Киева побороли коронавирусную болезнь.

Напомним, в Украине вторые сутки подряд фиксируют более 11 тысяч новых больных ковидом. Киев лидирует по количеству заражений.

В мире уже 53 млн человек заразились COVID-19, Украина вышла на 19-е место по числу заражений.

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