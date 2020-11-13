В Украине снова ковидный рекорд - 11 787 новых случаев за сутки
6 155 украинцев выздоровели от ковида, 172 человека умерли.
По состоянию на утро 13 ноября в Украине зафиксированы рекордные 11 787 новых случаев коронавирусной болезни. За прошедшие сутки 6 155 украинцев выздоровели от ковида, 172 человека умерли.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1083), Днепропетровской (740), Запорожской (727), Сумской (680) и Киевской (672) областях.
Заболели в частности 388 детей и 555 медработников, госпитализированы 1 587 человек.
За все время пандемии в Украине заболело 512 652 человека, выздоровели 233 849 пациентов, 9 317 человек с коронавирусной болезнью умерли.
Количество заболеваний в регионах:
- г. Киев - 48646 случаев;
- Винницкая область - 13 367 случаев;
- Волынская область - 18 004 случая;
- Днепропетровская область - 19 909 случаев;
- Донецкая область - 16 025 случаев;
- Житомирская область - 21 138 случаев;
- Закарпатская область - 18 832 случая;
- Запорожская область - 16 811 случаев;
- Ивано-Франковская область - 26 824 случая;
- Киевская область - 23103 случая;
- Кировоградская область - 3501 случай;
- Луганская область - 4940 случаев;
- Львовская область - 36 000 случаев;
- Николаевская область - 11 646 случаев;
- Одесская область - 31332 случая;
- Полтавская область - 14 327 случаев;
- Ровенская область - 24 045 случаев;
- Сумская область - 16 781 случай;
- Тернопольская область - 23 012 случаев;
- Харьковская область - 46 137 случаев;
- Херсонская область - 6485 случаев;
- Хмельницкая область - 21954 случая;
- Черкасская область - 11 673 случая;
- Черновицкая область - 27 140 случаев;
- Черниговская область - 11 020 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Напомним, отметку в 11 тыс. заражений в сутки Украина пересекла вчера. Так, за 11 ноября было обнаружено 11 057 новых случаев ковида. 198 пациентов умерли. Выздоровели - 6 235 человек.