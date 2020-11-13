В Украине снова ковидный рекорд - 11 787 новых случаев за сутки

По состоянию на утро 13 ноября в Украине зафиксированы рекордные 11 787 новых случаев коронавирусной болезни. За прошедшие сутки 6 155 украинцев выздоровели от ковида, 172 человека умерли.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1083), Днепропетровской (740), Запорожской (727), Сумской (680) и Киевской (672) областях.

Заболели в частности 388 детей и 555 медработников, госпитализированы 1 587 человек.

За все время пандемии в Украине заболело 512 652 человека, выздоровели 233 849 пациентов, 9 317 человек с коронавирусной болезнью умерли.

Количество заболеваний в регионах:

г. Киев - 48646 случаев;

- 48646 случаев; Винницкая область - 13 367 случаев;

Волынская область - 18 004 случая;

Днепропетровская область - 19 909 случаев;

Донецкая область - 16 025 случаев;

Житомирская область - 21 138 случаев;

Закарпатская область - 18 832 случая;

Запорожская область - 16 811 случаев;

Ивано-Франковская область - 26 824 случая;

Киевская область - 23103 случая;

Кировоградская область - 3501 случай;

Луганская область - 4940 случаев;

Львовская область - 36 000 случаев;

Николаевская область - 11 646 случаев;

Одесская область - 31332 случая;

Полтавская область - 14 327 случаев;

Ровенская область - 24 045 случаев;

Сумская область - 16 781 случай;

Тернопольская область - 23 012 случаев;

Харьковская область - 46 137 случаев;

Херсонская область - 6485 случаев;

Хмельницкая область - 21954 случая;

Черкасская область - 11 673 случая;

Черновицкая область - 27 140 случаев;

Черниговская область - 11 020 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, отметку в 11 тыс. заражений в сутки Украина пересекла вчера. Так, за 11 ноября было обнаружено 11 057 новых случаев ковида. 198 пациентов умерли. Выздоровели - 6 235 человек.