На Львовщине от коронавируса умерла супружеская пара врачей

Супружеская пара врачей из Сокаля Богдан и Анна Городенчук умерли от осложнений коронавирусной болезни с разницей в один день.

Об этом сообщил главный врач Сокальской центральной районной больницы Роман Швед.

"Слов нет ... Проклятый коронавирус унес жизни Анны Николаевны и Богдана Ярославовича Городенчук!!! Еще одни врачи! Супруги врачи! До самого своего конца они помогали больным, боролись за каждую жизнь! Вчера остановилось сердце Богдана Ярославовича, сегодня Анны Николаевны .. . Поверить невозможно ... Светлая и вечная память!", - написал он в фейсбуке.

ZAXID.NET пишет, что 79-летняя Анна Городенчук была акушером-гинекологом, она заведовала гинекологическим отделением в Сокальской центральной районной больнице. Ее муж 80-летний Богдан Городенчук был гастроэнтерологом, работал в той же же больнице в Сокале, был заведующим лабораторией.

Напомним, в мае в Кировоградской области от коронавируса умерли двое братьев-врачей. Один из них работал в детской больнице, другой - в экстренной помощи.