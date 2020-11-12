Трех врачей Национального института рака подозревают в смерти пациентки

Фигурантами дела являются врач-анестезиолог, лечащий врач пациентки и врач-патологоанатом.

Трех врачей Национального института рака подозревают в смерти пациентки
Фото: unci.org.ua

Трем врачам Национального института рака МОЗ Украины сообщили о подозрении в деле о смерти пациентки.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

Фигурантами дела являются врач-анестезиолог, лечащий врач пациентки и врач-патологоанатом. Последние двое пытались скрыть истинные причины смерти пациентки, наступившей из-за неправильного введения анестезии.

"По данным следствия, врач-анестезиолог Национального института рака перед началом оперативного вмешательства, не проведя предоперационную подготовку пациентки, ввел в ее организм препараты, которые являются несовместимыми при одновременном введении. Указанные действия привели к резкому ухудшению состояния здоровья и в дальнейшем смерти женщины. Для сокрытия последствий ненадлежащего исполнения врачом-анестезиологом профессиональных обязанностей двое других медработников - лечащий врач пациентки и врач-патологоанатом по результатам вскрытия тела внесли в медицинскую документацию недостоверные сведения о причине смерти женщины", - говорится в сообщении.

Врачу-анестезиологу сообщено о подозрении в ненадлежащем исполнении своих профессиональных обязанностей, повлекшем тяжкие последствия для больного (ч. 1 ст. 140 УК Украины). Санкция статьи предусматривает до 2 лет лишения свободы.

Лечащему врачу и врачу-патологоанатому сообщено о подозрении в составлении заведомо поддельных официальных документов по предварительному сговору группой лиц (ч. 3 ст. 358 УК Украины). Им грозит до 5 лет за решеткой.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения и отстранения от занимаемых должностей.

Напомним, 11 марта в Киеве произошло нападение на главного врача Национального института рака Андрея Безносенко.

25 мая возле Национального института рака напали на заместителя главного врача по хирургической помощи Анатолия Шудрака.

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