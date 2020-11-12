Мужчину-"бодимодификатора" из Тернополя приговорили к пожизненному за убийство тату-мастера

Обвинение просило о 15 годах заключения. На пожизненном настаивали родственники жертвы.

Мужчину-"бодимодификатора" из Тернополя приговорили к пожизненному за убийство тату-мастера
Андрей Горбатюк
Фото: znaj.ua

26-летнего жителя Тернополя Андрея Горбатюка, обвиненного в убийстве тату-мастера Татьяны Подвашецкой в апреле 2019 года, приговорили к пожизненному заключению.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Тернопольской области.

11 ноября суд признал Горбатюка виновным в умышленном убийстве, совершенном с особой жестокостью.

"Тернопольский горрайонный суд назначил виновному лицу максимальное наказание по инкриминируемой статье УК Украины - пожизненное лишение свободы", - информируют в прокуратуре.

Как пишет тернопольское издание Терміново, во время судебных прений прокурор попросил суд назначить для обвиняемого наказание в виде 15 лет лишения свободы. Однако родные покойной требовали для него пожизненного заключения. Обвиняемый своей вины в суде не признал. Мол, ничего не помнит, очнулся уже над бездыханным телом.

Фото: коллаж Терміново

По словам судьи-спикера, такую высокую меру наказания в Тернопольском районном суде назначили впервые за многие годы. Сейчас Андрей Горбатюк остается в Чертковском СИЗО.

Как сообщалось, тело женщины со следами насильственной смерти нашли подруга мамы и рабочий, делавший ремонт в квартире погибшей. По заключению эксперта, на теле потерпевшей обнаружено более 60 колото-резаных ран. Правоохранители задержали подозреваемого в убийстве через несколько дней в соседней области. При рассмотрении дела тернопольчанин проходил стационарную психолого-психиатрическую экспертизу. Согласно ее результатам, парня признали вменяемым.

Андрей Горбатюк известен своей эксцентричной внешностью: у него наращенные клыки, раздвоенный язык, он носит контактные линзы, а склеры глаз окрасил в черный цвет. Он был постоянным клиентом погибшей.

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