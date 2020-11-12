Полиция Харькова нашла мужчину, который сбежал после убийства стрелка в ресторане

В Харькове сообщили о подозрении мужчине, который находился в ресторане, когда человек с пистолетом начал там стрельбу. Как сообщалось, стрелок погиб в результате драки.

Об этом сообщили в областной прокуратуре.

"Под процессуальным руководством Харьковской местной прокуратуры № 2 сообщено о подозрении 32-летнему мужчине по факту умышленного убийства, совершенного по предварительному сговору группой лиц (п. 12 ч. 2 ст. 115 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Досудебным расследованием установлено, что 1 ноября 2020 года подозреваемый, ранее судимый мужчина отдыхал в ресторане, расположенном по ул. Ярослава Мудрого. В это время в заведение вошел агрессивно настроенный 37-летний мужчина, который держал в руках травматический пистолет.

"Молодчик подошел к отдыхающему и совершил 9 выстрелов, чем причинил ему телесные повреждения. Защищая себя, человек бросил в сторону стрелка стул и вместе с другими лицами, с которыми отдыхал, начал наносить удары по туловищу и голове стрелка. В ходе драки мужчины отобрали у нападавшего пистолет. Мужчина, в которого стреляли, понимая, что его противника удерживают другие участники происшествия, и любые противоправные действия совершить он уже не в состоянии, умышленно нанес два удара режущим предметом по нижним конечностям нападавшего. Вследствие колото-резаных ранений и в результате острой кровопотери стрелок умер. Таким образом, трое неустановленных лиц, удерживая потерпевшего, который уже не сопротивлялся, предоставили возможность подозреваемому нанести ему телесные повреждения, повлекшие его смерть", - сообщили в прокуратуре.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.