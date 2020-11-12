В Турции запретили курить на улицах из-за коронавируса

Это объяснили соблюдением гражданами правил ношения защитных масок в общественных местах.

В Турции запретили курить на улицах из-за коронавируса
Фото: Smithsonian Magazine

В Турции запретили курение в людных общественных местах, чтобы замедлить распространение коронавируса.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на министерство внутренних дел Турции.

Курить в общественных местах запретили, чтобы обеспечить соблюдение гражданами правил ношения защитных масок в общественных местах.

"По этой причине, чтобы обеспечить постоянное и правильное ношение масок, с 12 ноября 2020 года будет введен запрет на курение в таких местах, как улицы и проспекты, где граждане находятся или могут скапливаться, площади и остановки общественного транспорта", - говорится в сообщении.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил на прошлой неделе, что все предприятия, включая рестораны, кафе, бассейны и кинотеатры, будут закрываться ежедневно в 22:00 в рамках мероприятий против пандемии. По данным Министерства здравоохранения, в Турции более 400 тысяч человек заболели COVID-19.

Напомним, в начале октября Турция начала испытания вакцины от коронавирусной болезни на людях. Министр здравоохранения Фахреттин Коджа заявил, что к этой стадии испытаний в ближайшие семь-десять дней перейдут еще три потенциальных вакцины от коронавируса.

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