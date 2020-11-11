В Киеве ковид унес жизни еще 20 человек
Число подтвержденных за минувшие сутки случаев COVID-19 в столице - самое большое в Украине.
За прошедшие сутки в в Киеве обнаружили еще 965 больных коронавирусом. Умерли 20 человек. Всего коронавирус унес жизни 914 киевлян. Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в столице уже 46 632.
Выздоровели за минувшие сутки 469 человек. Всего коронавирус преодолели 17 473 жителя Киева.
10 ноября в Киеве заболели 547 женщин в возрасте от 18 до 88 лет, 358 мужчин в возрасте от 18 до 89 лет, 28 девочек от 1 до 17 лет и 32 мальчика от 9 месяцев до 17 лет.
Заболел также 31 медик. В больницы столицы госпитализировали 92 пациентов.
Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Голосеевском (110), Днепровском (109) и Деснянском (106) районах.
Напомним, в течение 10 ноября в Украине обнаружили еще 10 611 случаев коронавируса. За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (965), Одесской (705), Киевской (693), Львовской (684) и Запорожской (592) областях.