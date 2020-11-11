В Украине обнаружили еще 10 611 случаев коронавируса

За сутки 6 802 украинца выздоровели от ковида, 191 человек умер.

По состоянию на 11 ноября в Украине зафиксировано 10 611 новых случаев коронавирусной болезни. За прошедшие сутки 6 802 украинца выздоровели от ковида, 191 человек умер.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (965), Одесской (705), Киевской (693), Львовской (684) и Запорожской (592) областях.

10 ноября коронавирусную болезнь обнаружили у 350 детей и 493 медработников, госпитализированы 1453 человека.

За все время пандемии в Украине заболело уже 489 808 человек, выписаны 221 459 человек, 8 947 человек с COVID-19 умерли.

Количество заболеваний в регионах:

  • г. Киев - 46 632 случая;
  • Винницкая область - 12 970 случаев;
  • Волынская область - 17 236 случаев;
  • Днепропетровская область - 18 690 случаев;
  • Донецкая область - 15 066 случаев;
  • Житомирская область - 20 194 случая;
  • Закарпатская область - 18 056 случаев;
  • Запорожская область - 15 285 случаев;
  • Ивано-Франковская область - 25 643 случая;
  • Киевская область - 21 731 случай;
  • Кировоградская область - 3280 случаев;
  • Луганская область - 4738 случаев;
  • Львовская область - 34 988 случаев;
  • Николаевская область - 11092 случая;
  • Одесская область - 30 041 случай;
  • Полтавская область - 13 143 случая;
  • Ровенская область - 23 035 случаев;
  • Сумская область - 15 662 случая;
  • Тернопольская область - 22 549 случаев;
  • Харьковская область - 44 948 случаев;
  • Херсонская область - 6075 случаев;
  • Хмельницкая область - 20 826 случаев;
  • Черкасская область - 11 063 случая;
  • Черновицкая область - 26 301 случай;
  • Черниговская область - 10 564 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

На протяжении 9 ноября в Украине обнаружили 10 179 новых случаев ковида. Выздоровели 5 514 человек. 191 пациент умер.

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