В Украине обнаружили еще 10 611 случаев коронавируса

За сутки 6 802 украинца выздоровели от ковида, 191 человек умер.

По состоянию на 11 ноября в Украине зафиксировано 10 611 новых случаев коронавирусной болезни. За прошедшие сутки 6 802 украинца выздоровели от ковида, 191 человек умер.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (965), Одесской (705), Киевской (693), Львовской (684) и Запорожской (592) областях.

10 ноября коронавирусную болезнь обнаружили у 350 детей и 493 медработников, госпитализированы 1453 человека.

За все время пандемии в Украине заболело уже 489 808 человек, выписаны 221 459 человек, 8 947 человек с COVID-19 умерли.

Количество заболеваний в регионах:

г. Киев - 46 632 случая;

- 46 632 случая; Винницкая область - 12 970 случаев;

Волынская область - 17 236 случаев;

Днепропетровская область - 18 690 случаев;

Донецкая область - 15 066 случаев;

Житомирская область - 20 194 случая;

Закарпатская область - 18 056 случаев;

Запорожская область - 15 285 случаев;

Ивано-Франковская область - 25 643 случая;

Киевская область - 21 731 случай;

Кировоградская область - 3280 случаев;

Луганская область - 4738 случаев;

Львовская область - 34 988 случаев;

Николаевская область - 11092 случая;

Одесская область - 30 041 случай;

Полтавская область - 13 143 случая;

Ровенская область - 23 035 случаев;

Сумская область - 15 662 случая;

Тернопольская область - 22 549 случаев;

Харьковская область - 44 948 случаев;

Херсонская область - 6075 случаев;

Хмельницкая область - 20 826 случаев;

Черкасская область - 11 063 случая;

Черновицкая область - 26 301 случай;

Черниговская область - 10 564 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

На протяжении 9 ноября в Украине обнаружили 10 179 новых случаев ковида. Выздоровели 5 514 человек. 191 пациент умер.