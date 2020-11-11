В Украине обнаружили еще 10 611 случаев коронавируса
За сутки 6 802 украинца выздоровели от ковида, 191 человек умер.
По состоянию на 11 ноября в Украине зафиксировано 10 611 новых случаев коронавирусной болезни. За прошедшие сутки 6 802 украинца выздоровели от ковида, 191 человек умер.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (965), Одесской (705), Киевской (693), Львовской (684) и Запорожской (592) областях.
10 ноября коронавирусную болезнь обнаружили у 350 детей и 493 медработников, госпитализированы 1453 человека.
За все время пандемии в Украине заболело уже 489 808 человек, выписаны 221 459 человек, 8 947 человек с COVID-19 умерли.
Количество заболеваний в регионах:
- г. Киев - 46 632 случая;
- Винницкая область - 12 970 случаев;
- Волынская область - 17 236 случаев;
- Днепропетровская область - 18 690 случаев;
- Донецкая область - 15 066 случаев;
- Житомирская область - 20 194 случая;
- Закарпатская область - 18 056 случаев;
- Запорожская область - 15 285 случаев;
- Ивано-Франковская область - 25 643 случая;
- Киевская область - 21 731 случай;
- Кировоградская область - 3280 случаев;
- Луганская область - 4738 случаев;
- Львовская область - 34 988 случаев;
- Николаевская область - 11092 случая;
- Одесская область - 30 041 случай;
- Полтавская область - 13 143 случая;
- Ровенская область - 23 035 случаев;
- Сумская область - 15 662 случая;
- Тернопольская область - 22 549 случаев;
- Харьковская область - 44 948 случаев;
- Херсонская область - 6075 случаев;
- Хмельницкая область - 20 826 случаев;
- Черкасская область - 11 063 случая;
- Черновицкая область - 26 301 случай;
- Черниговская область - 10 564 случая.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
На протяжении 9 ноября в Украине обнаружили 10 179 новых случаев ковида. Выздоровели 5 514 человек. 191 пациент умер.